10 ملايين دولار.. كرة مارادونا تعود إلى المزاد بحثًا عن رقم تاريخي

تعود الكرة التي سجل بها الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا في مباراة الأرجنتين وإنجلترا بكأس العالم 1986 إلى مزاد علني جديد، وسط توقعات بأن تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار، في واحدة من أبرز صفقات المقتنيات الرياضية في تاريخ كرة القدم، بحسب تقرير «ذا أثليتيك».

وتحمل الكرة قيمة استثنائية، كونها الكرة التي سجل منها مارادونا اثنين من أشهر الأهداف في تاريخ كأس العالم في مرمى إنجلترا؛ الأول الذي سجله بيده، ثم الهدف الثاني الشهير بـ«هدف القرن».

ومن المقرر أن تعرض دار «هيريتيدج للمزادات» الكرة للبيع أواخر يوليو الجاري، على أن يُختتم المزاد بين 21 و23 أغسطس المقبل، مع حد أدنى للسعر لم يُكشف عنه، بينما ترى الدار أن قيمتها قد تعادل، أو حتى تتجاوز، قيمة قميص مارادونا التاريخي في تلك المباراة.

وكان القميص الذي ارتداه مارادونا في المباراة نفسها قد بيع مقابل 9.28 ملايين دولار في مزاد عام 2022، ليصبح أغلى قميص كرة قدم يباع علنًا، وهو الرقم الذي تعتمد عليه دار المزادات في تقدير القيمة المتوقعة للكرة.

وقال مايك بروفينزال، مدير الإنتاج في «هيريتيدج»، إن الكرة أوقفت العمل داخل قسم المقتنيات بمجرد وصولها، مضيفًا أن قيمتها تتجاوز حدود كرة القدم، لأنها ترتبط بلحظتين يعرفهما حتى غير المهتمين باللعبة.

ولن تكون هذه المحاولة الأولى لبيع الكرة، إذ طُرحت في مزاد عام 2023، ووصل أعلى عرض إلى 2.04 مليون دولار، لكنها لم تُبع بعدما أخفق السعر في بلوغ الحد الأدنى الذي اشترطه المالك لإتمام الصفقة.

واكتسبت الكرة قيمتها التاريخية في 22 يونيو 1986 على ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، عندما سجل مارادونا أولًا هدفه المثير للجدل بيده في مرمى الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون، دون أن ينتبه الحكم للمخالفة.

وبعد 4 دقائق فقط، انطلق قائد الأرجنتين من وسط ملعبه، متجاوزًا 6 لاعبين إنجليز قبل أن يسجل هدفًا اعتبره الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقًا «هدف القرن»، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز ثم التتويج بكأس العالم.

وبقيت الكرة بعد المباراة بحوزة الحكم التونسي علي بن ناصر، الذي أدار اللقاء، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى مالك خاص فضّل الانتظار حتى تطورت تقنيات التحقق البصري لإثبات استخدامها في الهدفين التاريخيين.