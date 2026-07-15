أُوقف مدى الحياة للتلاعب بالنتائج.. وفاة أول حارس مرمى يسجل هدفاً في البوندسليغا



أعلن نادي «أم إس في دويسبورغ» الألماني لكرة القدم وفاة مانفريد مانغليتس، أول حارس مرمى يسجل هدفاً في الدوري الألماني «بوندسليجا»، عن عمر 86 عاماً.



ونقل نادي دويسبورغ عن عائلته القول: «إن مانغليتس توفي الاثنين بعد فترة مرض قصيرة وخطيرة».



وأضاف النادي: «أحد أعظم اللاعبين في تاريخ دويسبورج توفي».



ولعب مانغليتس في أربع مباريات مع منتخب ألمانيا الغربية السابقة، ولعب 257 مباراة بالبوندلسغا، لفريقي دويسبورغ وكولن في الفترة من 1964 و1971، وشارك في ثلاث مباريات نهائية لكأس ألمانيا.



ويشتهر مانغليتس بتسجيله ركلة جزاء لفريق دويسبورغ في المباراة، التي خسرها الفريق أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - 3 في يونيو 1967، حيث جعلته ركلة الجزاء أول حارس مرمى يسجل في حقبة البوندسليغا، التي بدأت في 1963.



وكان مانغليتس متورطاً في قضية تلاعب بنتائج مباريات في البوندسليغا خلال أوائل سبعينيات القرن الماضي، حيث تعرض للإيقاف مدى الحياة، قبل أن يسمح له لاحقاً بالعودة إلى الملاعب، وهو ما فعله بالفعل عبر اللعب في الدرجات الأدنى.