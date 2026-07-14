ليل يطلب 100 مليون يورو للتخلي عن بوعدي



يبذل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم جهوداً حثيثة لضم المغربي أيوب بوعدي، لاعب خط وسط ليل الفرنسي الشاب، حسبما أفاد تقرير إخباري، الثلاثاء.



وتأتي رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع بوعدي، بعد تألق اللاعب اللافت في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يسعى الفريق السماوي لتعزيز خيارات خط الوسط لديه للموسم المقبل.



وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ذا أتلتيك)، أن الظهور اللافت لبوعدي، 18 عاماً، في المونديال الحالي، أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في ضمه، فيما تبدو إدارة ليل منفتحة على فكرة التخلي عن نجمها، شريطة أن يتقدم أحد الأندية بعرض يلبي مطالبهم المالية في المستقبل القريب.



أضاف التقرير أن ليل ينتظر عودة بوعدي من إجازته بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، قبل إجراء محادثات مع وكلاء أعماله لتقييم جميع الخيارات، بما في ذلك إمكانية بقائه.



وبينما لا يزال ليل منفتحاً على المفاوضات، يعتقد أنه حدد سعراً باهظاً يبلغ 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني) للاعب الشاب، بحسب التقرير، وهو مبلغ من المتوقع أن يبعد العديد من الأندية الراغبة في ضمه.



وعلى عكس الأندية المنافسة التي تبدي استعدادها لاستعارته، يفضل مانشستر سيتي دمج لاعب الوسط مباشرة في تشكيلة الفريق الأول هذا الصيف، وفقاً لـ (ذا أتلتيك).



وينبع اهتمام مانشستر سيتي ببوعدي، من حاجته لتعزيز خط وسطه، بعد رحيل البرتغالي برناردو سيلفا مؤخراً.



من المتوقع أن يتخذ بوعدي قراره النهائي بشأن مستقبله قريباً، في ظل تزايد اهتمام الأندية الكبرى به، رغم تواصل كل من أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين مع وكلاء لاعب الوسط خلال العام الماضي، فإن مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد معه حالياً.



ويكمن التحدي الأكبر أمام هذا اللاعب الشاب الموهوب في تحديد ما إذا كان مستعداً للمنافسة الفورية على مركز أساسي في ملعب (الاتحاد)، أم سيختار مواصلة تطوير مهاراته في الدوري الفرنسي.