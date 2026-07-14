برشلونة ينتظر رد رابطة الدوري على طلبه بشأن ملعبه

طلب نادي برشلونة من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خوض النصف الأول من موسم 2027/2028 على الملعب الأولمبي «مونتجويك»، وذلك خلال فترة تركيب سقف ملعب «كامب نو»، وهو مشروع سيبدأ في يونيو / حزيران 2027.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن مدة العمل المتوقعة في السقف قد تدوم حتى أربعة أشهر ونصف، حيث ستمتد حتى منتصف أكتوبر / تشرين الأول، ورغم ذلك فإن برشلونة كان متحفظًا في تحركاته تجاه هذا الملف.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن رابطة الدوري الإسباني، برئاسة خافيير تيباس، لم ترد حتى الآن على طلب برشلونة، الذي يرغب في تجنب أي تأخر محتمل قد يكون من شأنه تأخير العملية ككل، وقرر برشلونة خوض جميع مباريات الدور الأول، بما في ذلك مباريات دوري الأبطال، على ملعب «مونتجويك».

وإلى جانب تركيب السقف، سيجري برشلونة تغييرات جديدة في ملعبه، ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، يجب على كل فريق خوض جميع مبارياته في الدور الأول على الملعب نفسه.