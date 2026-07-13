رئيس برشلونة: أديمي قادم ورافينيا ليس للبيع

وصل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، إلى دالاس بولاية تكساس، لحضور المباراة المرتقبة بين إسبانيا وفرنسا في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء.

وتحدث رئيس برشلونة إلى وسائل الإعلام التي كانت تنتظره في مقر إقامته بالولايات المتحدة، وتناول العديد من الأمور بشأن جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، وكريم أديمي، لاعب بوروسيا دورتموند، وأيضًا مستقبل نجم الفريق رافينيا.

وأكد لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «رافينيا باق معنا، ولا توجد أي نية للاستغناء عنه، فهو ركيزة أساسية بعد دعم الهجوم بصفقتي أنتوني جوردون وأديمي، ولا يعني ذلك السماح برحيله».

وأضاف: «للأسف لم يتمكن رافينيا من تقديم أفضل ما لديه في المراحل النهائية من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، وفي وجوده كانت النتائج ستختلف كثيرًا».

وأكد رئيس النادي الكتالوني التعاقد مع أديمي، قائلًا: «نحن متحمسون له للغاية، لقد أثار إعجابنا منذ فترة، فهو لاعب خطير وسريع، والمدير الرياضي ديكو أدار المفاوضات بامتياز، وسنعلن عن ضمه في الوقت المناسب».

وانتقل لابورتا للحديث عن المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، قائلًا: «لقد سجل هدفًا رائعًا أمام سويسرا».

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، رد رئيس نادي برشلونة: «سنرى ما سيحدث، ولن نتعرض لأي ضغوط، بل سنحدد مسار الصفقة بتقديم عرض غير مفتوح، وسنعلن قريبًا عن المهلة المتاحة لانتهاء هذا العرض الذي قدمناه، لأن اللاعب يعجب مدرب الفريق والمدير الرياضي، وأعتقد بالفعل أنه لاعب رائع، وقدمنا عرضًا كبيرًا، ولكنه لن يكون مفتوحًا».

وتابع: «أعتقد أن جوليان لاعب رائع، ونحن ما زلنا نتمسك بالعرض رغم قيمته الكبيرة، لكن صلاحيته ليست مفتوحة».

وشدد خوان لابورتا: «لن نضغط على أتلتيكو مدريد، بل تواصلت مع مسؤولي النادي، وقلت لهم إن عرض برشلونة سارٍ حتى يجد أتلتيكو مدريد بديلًا للاعب، ولم يتطور الأمر أكثر من ذلك».

ورفض لابورتا الكشف عن المقابل المالي الذي قدمه برشلونة لضم جوليان ألفاريز، قائلًا: «قلت كل ما لدي، ولن أتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر من ذلك».