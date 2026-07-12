باولو مالديني يبدأ مهمة إعادة بناء الكرة الإيطالية

وافق باولو مالديني على تولي منصب المدير التقني الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث تم استحداث المنصب خصيصًا له، في إطار بدء الاتحاد الإيطالي مهمة إعادة بناء المنتخب الوطني.

وبحسب صحيفة «جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فقد وافق أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا على العرض المقدم من جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي الجديد، بعد انتظار طويل، ليوقع عقدًا لمدة 4 سنوات، بشروط وصفت بأنها تصب في مصلحة الاتحاد الإيطالي.

وسيتولى مالديني منصب المدير التقني ورئيس «كلوب إيطاليا»، وهو منصب غير مسبوق في الاتحاد، مع مسؤولية شاملة تتجاوز تعيين المدرب القادم، لتشمل الإشراف على مسار المنتخب الوطني بأكمله.