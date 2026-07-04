«كاف» يعلن عن بطولة سنوية للمنتخبات



فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الباب أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء، التي تمثل 54 دولة أفريقية، لتقديم طلبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لنسخ 2028 و2032 و2036.

وتعد كأس الأمم الأفريقية الحدث الرياضي الأكبر في القارة السمراء، وواحدة من أكبر الفعاليات الرياضية عالميًا، حيث تحظى بمتابعة تليفزيونية تتجاوز ثلاثة مليارات و200 مليون مشاهد، بالإضافة إلى 6 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرقمية حول العالم.



وتقام النسخة المقبلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.



وفي سياق متصل، كشف الاتحاد الأفريقي عبر موقعه الرسمي، عن تنظيم بطولة مخصصة للمنتخبات الوطنية الأولى للرجال في كل عام، باستثناء الأعوام التي تشهد إقامة نهائيات كأس العالم.



ولضمان الشفافية والنزاهة، طور كاف نظاما خاصًا لطلبات استضافة نسخ 2028 و2032 و2036 من كأس أمم أفريقيا. ويهدف هذا الإطار إلى إرساء عملية شفافة وموثوقة وأخلاقية لتقييم واختيار الدول المضيفة لكل نسخة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.