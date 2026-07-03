بايرن ميونيخ يضم ناثانيال براون مدافع آينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إكمال انتقال الظهير الأيسر الألماني ناثانيال براون من آينتراخت فرانكفورت إلى بايرن. ووقع براون «23 عاماً»، على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2031. وتم إنهاء الصفقة بعد خروج المنتخب الألماني المبكر من كأس العالم بعد الخسارة المفاجئة أمام باراجواي، الاثنين الماضي.



وعاد براون، الذي انضم للمنتخب الألماني في الموسم الماضي، للمشاركة في التشكيل الأساسي في المباراة التي خسرها المنتخب الألماني، بعدما غاب عن آخر مباراة للفريق في دور المجموعات أمام الإكوادور بسبب إصابة في العضلة الضامة. وكان براون قدم عروضاً جيدة في دور مباراتي دور المجموعات أمام كوراساو وكوت ديفوار.



وكان بايرن ميونخ أعلن، الأربعاء الماضي، تعاقده مع المهاجم المغربي إسماعيل الصيباري، نجم منتخب المغرب في كأس العالم، قادما من أيندهوفن الهولندي. ولم يكشف الناديان المنتميان إلى الدوري الألماني عن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال براون، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 55 مليون يورو «63 مليون دولار»، بينما قيل إن آينتراخت فرانكفورت كان يطالب في البداية بأكثر من 60 مليون يورو.

وقال براون :بايرن ميونيخ أحد أفضل الأندية في العالم. حصولي على فرصة اللعب لهذا النادي يعني لي الكثير ويملؤني بالفخر، كما أنني أنحدر من ولاية بافاريا، ما يجعل الأمر أكثر خصوصية. لطالما حلمت بالمنافسة على أكبر الألقاب وعلى أعلى المستويات".



وكان بايرن ميونخ يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر جديد بعد رحيل رافاييل جيريرو، إضافة إلى الإصابات المتكررة لألفونسو ديفيز.