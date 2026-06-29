ليفاندوفسكي يوافق على عرض شيكاغو فاير الأمريكي

اقترب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، من الإعلان عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، عبر موقعها الإلكتروني، قبل أسبوعين، إلى أن ليفاندوفسكي سافر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولي نادي شيكاغو فاير الأمريكي، الذي يسعى لضمه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكشفت أيضاً أن المهاجم البولندي اجتمع في مدينة برشلونة مع جريج برهالتر، المدير الرياضي للنادي الأمريكي، الذي قدم له عرضاً لمدة موسمين.

ونقلت «موندو ديبورتيفو» عن الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في تغطية أخبار انتقالات كرة القدم، أن ليفاندوفسكي وافق على عرض النادي الأمريكي، وهو ما أكدته الصحيفة أيضاً.

ومن المقرر أن يسافر ليفاندوفسكي إلى الولايات المتحدة قريباً لتوقيع عقده الجديد، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن توقيعه رسمياً يوم الاثنين المقبل، مع احتمال تأجيله بضعة أيام أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن شيكاغو فاير، الذي يتطلع للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي، قدم عرضاً مغرياً لليفاندوفسكي، سيتقاضى بموجبه راتباً سنوياً قدره 20 مليون دولار.

ولفتت إلى أن ليفاندوفسكي فضل عرض شيكاغو فاير على عروض أخرى أكبر من الدوري السعودي.

وختمت تقريرها بأن المهاجم المخضرم يقضي حالياً إجازة رفقة عائلته في تركيا، للاسترخاء واستعادة نشاطه بعد موسم حافل مع برشلونة.