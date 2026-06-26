«البافاري» يجدد عقد النمساوي لايمر حتى عام 2029

ذكرت قناة «سكاي ألمانيا»، أن المدافع النمساوي كونراد لايمر مدد عقده مع بايرن ميونيخ الألماني «البافاري» بعد فترة مفاوضات طويلة. ووافق اللاعب البالغ من العمر «29 عاماً» والمشارك حالياً مع بلاده في كأس العالم والفائز بالثنائية مع بايرن ميونخ، وافق على تجديد عقده لعامين إضافيين بحيث يمتد عقده حتى 30 يونيو 2029.



ومن المتوقع الإعلان عن الأمر قريباً، وكان عقده الأصلي سينتهي في عام 2027. وكان لايمر، الذي يمكنه اللعب في وسط الملعب وانتقل لبايرن من لايبزج في عام 2023، قد شارك في 47 مباراة مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف وصنع تسعة. وكانت المفاوضات قد دامت لستة أشهر، حيث كان بايرن مصدوما من مطالب اللاعب المالية المرتفعة، لكن يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق.