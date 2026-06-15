مورينيو يفتح الباب أمام عودة خضيرة إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب في ضم لاعب خط الوسط الألماني السابق سامي خضيرة إلى جهازه الفني المعاون، بعد عودته لقيادة ريال مدريد الإسباني.

وكشف موقع «ذا أثليتيك» وصحيفة «آس» الرياضية الإسبانية عن وجود مشاورات بشأن منصب المدرب المساعد، وأكدا أن خضيرة، البالغ من العمر 39 عاماً، يدرس الأمر.

وكان مورينيو وراء التعاقد مع خضيرة خلال فترته الأولى مدرباً لريال مدريد حتى عام 2013، وبقي اللاعب الألماني الدولي، الفائز بلقب كأس العالم 2014، داخل صفوف النادي الإسباني حتى 2015.

واعتزل خضيرة كرة القدم في عام 2021، ولم يسبق له العمل مدرباً.

كما ارتبط اسم مدافع ريال مدريد السابق بيبي بالانضمام للجهاز المعاون لمواطنه البرتغالي مورينيو.

لكن المدافع السابق نفى هذه المزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لم يتحدث مع مورينيو بشأن انضمامه للجهاز الفني والتدريبي لريال مدريد.

ولم يستبعد بيبي، البالغ من العمر 43 عاماً، العودة إلى ريال مدريد، لكنه أكد أنه لا يفكر في الأمر خلال الفترة الحالية.