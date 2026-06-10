برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي ومنتخب مصر

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طلب نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند شراء مهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم المعار من الأهلي المصري لنهاية الموسم المنصرم. وأكد الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن نادي برشلونة الإسباني طلب تفعيل بند شراء المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم. وانتقل حمزة عبد الكريم «18 عاما» إلى صفوف برشلونة في أوائل فبراير الماضي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المنصرم 2025 / 2026.



وتضمنت إعارة اللاعب الشاب بندا يسمح بشرائه نهائيا مقابل 5. 1 مليون يورو إضافة إلى حوافز مالية أخرى تصل إلى 5. 3 ملايين يورو إضافة إلى استفادة الأهلي بـ 15% من إعادة بيع اللاعب لناد آخر مستقبلاً. وأثبت حمزة عبد الكريم قدراته أثناء إعارته للنادي الكتالوني بتسجيله 6 أهداف مع فريق برشلونة للشباب، مما دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لضمه لقائمة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وشارك المهاجم المصري الواعد لأول مرة بقميص المنتخب الأول بالمشاركة بديلا لدقائق في وديتي روسيا والبرازيل استعدادا لمواجهة بلجيكا وإيران ونيوزلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم.



وخطف حمزة عبد الكريم أنظار برشلونة بمشاركته مع منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في أواخر العام الماضي 2025 في قطر. كما أكد الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة أنه ينتظر عودة حمزة عبد الكريم من كأس العالم، مضيفا أنه من الوارد الاستعانة به في معسكر الفريق الأول خلال الصيف استعدادا للموسم الجديد 2026 / 2027.