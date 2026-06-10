أتليتيكو يرفض 150 مليون يورو من ريال مدريد لضم ألفاريز

أعلن ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن أتليتيكو مدريد رفض عرضاً بقيمة 150 مليون يورو (173.25 مليون دولار) لشراء المهاجم خوليان ألفاريز.

وقال ريال مدريد إن أتليتيكو رفض العرض استناداً إلى وجود شرط جزائي في عقد اللاعب الأرجنتيني بقيمة 500 مليون يورو.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «يعلن ريال مدريد أنه، عقب اجتماع مجلس الإدارة، قدم عرضاً بقيمة 150 مليون يورو إلى نادي أتليتيكو مدريد للحصول على خدمات اللاعب خوليان ألفاريز».

وأضاف: «بعد دراسة وتقييم العرض، وجه أتليتيكو مدريد الشكر للنادي على العرض، الذي قُدم في إطار العلاقات الجيدة القائمة بين الناديين، ورفضه، مشيراً إلى الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب».

وأصدر أتليتيكو مدريد رداً حاداً، سخر فيه من رواية منافسه وجاره.

وكتب أتليتيكو عبر منصة إكس: «يبدو أنكم خلطتم بين المجاملة والامتنان، ولذلك وحتى لا يكون هناك أي لبس: نحن لا نشكركم على أي شيء».

وأضاف: «لم ندرس أو نقيم أي عرض للتعاقد مع خوليان».

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من فوز فلورنتينو بيريز بأول انتخابات رئاسية تنافسية لريال مدريد منذ عقدين من الزمن، ليضمن استمراره لولاية أخرى مدتها أربع سنوات.

وكان بيريز قد قال في الفترة التي سبقت التصويت يوم الأحد، إنه سينفق 150 مليون يورو لضم لاعب لم يذكر اسمه وسيتم الكشف عنه قريباً، وهي قيمة ستجعل صاحبها اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

وسجل ألفاريز 20 هدفاً في 49 مباراة مع أتليتيكو الموسم الماضي، إذ حل الفريق رابعاً في جدول ترتيب الدوري.