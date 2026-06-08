يورغن كلوب ينال وساماً فخرياً من المملكة المتحدة

سيحصل الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد فخري، تقديراً لإنجازاته وخدماته في كرة القدم والمجتمع ونادي ليفربول.

ويسلم الملك البريطاني تشارلز الثالث الوسام إلى كلوب، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية عن هذا التكريم للمرة الأولى في فبراير الماضي.

وأكدت وكالة «سبورت فايف»، التي تدير أعمال المدرب الألماني، الخبر اليوم الإثنين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يورغن كلوب قد تسلم الوسام بالفعل، علماً بأن المدرب البالغ من العمر 58 عاماً قاد ليفربول خلال الفترة من 2015 إلى 2024، وتوج معه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويحق لغير حاملي الجنسية البريطانية الحصول على نسخ فخرية من الأوسمة البريطانية.

وتحمل الهولندية سارينا فيغمان، التي قادت منتخب إنجلترا للسيدات للفوز بلقب بطولة أمم أوروبا مرتين، لقب سيدة فخرية، لكنها لا تستطيع استخدام هذا اللقب رسمياً.