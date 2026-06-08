مورينيو يقترب من العودة إلى ريال مدريد بعد فوز بيريز

يستعد البرتغالي جوزيه مورينيو للعودة لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن بيريز أكد العودة المتوقعة لمورينيو في تصريحاته بعد فوزه على إنريكي ريكيلمي، حيث كان قد أشار إلى نيته التعاقد مع مورينيو لتدريب الفريق إذا فاز بفترة رئاسية ثامنة للنادي.

وذكرت تقارير أن مورينيو، مدرب بنفيكا، وافق على عقد يمتد لثلاثة أعوام للعودة إلى النادي الذي دربه خلال الفترة من 2010 إلى 2013، ليحل محل ألفارو أربيلوا، الذي تم تعيينه في يناير، عقب رحيل تشابي ألونسو.

وقال بيريز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «فزنا بالانتخابات، وسنواصل العمل للاستمرار في الفوز بالألقاب».

وأضاف: «ما زلت هنا، وأنا هنا للدفاع عن ريال مدريد».

وأكمل: «سنواصل العمل لكي يواصل الريال الفوز بالألقاب، وسنقاتل حتى النهاية لتحقيق الكأس الأوروبية السادسة عشرة».

وتابع: «سنواصل الافتخار بملعب سانتياجو برنابيو، أفضل ملعب في العالم».

وأكد: «نفخر بامتلاك أفضل اللاعبين في العالم، ونفخر بالترحيب مجدداً بأحد أفضل المدربين في العالم، ومدريديستا حقيقي هو جوزيه مورينيو. وكونوا على ثقة بأنه في ظل رئاستي، كان ريال مدريد وسيظل دائماً ملكاً لأعضائه».

وفاز مورينيو «63 عاماً» بلقب الدوري الإسباني والكأس في فترته الأولى مع ريال مدريد، ولكنه لم يفز بأي لقب دوري محلي منذ أن قاد تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2014-2015.

ولم يخسر فريقه بنفيكا أي مباراة في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، ولكنه أنهى الموسم في المركز الثالث بفارق 8 نقاط خلف بورتو، بعدما تعادل في 11 من أصل 34 مباراة.