أوليسي.. من لاعب مرفوض في البدايات إلى حلم لريال مدريد



تحول مايكل أوليسي نجم منتخب فرنسا وبايرن ميونخ الألماني من لاعب مرفوض في بداياته إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال فترة قصيرة وتتصارع عليه الأندية الكبيرة، بعدما تألق بشكل لافت مع العملاق البافاري في الموسمين الأخيرين.



وتحمل قصة أوليسي الكثير من الغرابة، إذ يحمل أصولاً وجنسيات متعددة، النيجيرية من جهة والده، وفرنسية وجزائرية من جهة والدته، وإنجليزية بالولادة، حيث حاولت إنجلترا إقناعه باللعب لصالحها، لكن تعلقه بوالدته واهتمام فرنسا المستمر رجحا كفة منتخب «الديوك» في النهاية والذي اختار تمثيله، بعدما كان يحلم بارتداء قميص الديوك منذ طفولته.



ويعتبر أوليسي اللاعب الوحيد في التاريخ الذي لعب لمنتخب فرنسا، لكنه لم يلعب لأي نادٍ فرنسي طوال مسيرته في أي من المراحل السنية على الإطلاق.



ولد أوليسي في لندن عام 2001، ورغم موهبته الكبيرة، لم تكن بداياته سهلة، وتجاهلته أكاديميات تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي، ليجد نفسه خارج حسابات أندية كانت تبحث عن مواهب المستقبل.



وتحول رفض تلك الأندية الكبيرة إلى نقطة انطلاق لأوليسي بعد انضمامه إلى ريدينغ، حيث برزت موهبته في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، قبل أن يلفت الأنظار بقوة مع كريستال بالاس في الدوري الممتاز، وبدأ اسمه بعدها يتردد بين كبار الأندية الأوروبية بفضل مهاراته الفنية العالية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات.



وشكلت دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 نقطة تحول كبيرة في مسيرته عندما قاد المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية وقدم مستويات لافتة رفعت أسهمه عالمياً، ما دفع بايرن ميونيخ إلى التحرك لضمه مقابل نحو 52 مليون يورو، وهي صفقة وصفت بأنها من أفضل صفقات النادي الألماني في السنوات الأخيرة.



وتطور أوليسي بشكل مذهل بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ، إذ خاض في الموسم الأخير 52 مباراة مع النادي، سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 31، بإجمالي 53 مساهمة تهديفية، وهي أرقام تؤكد مكانته بين أفضل اللاعبين الهجوميين في أوروبا، كما وصل إجمالي مبارياته مع الفريق الألماني إلى 107 مباريات سجل خلالها 42 هدفاً وقدم 54 تمريرة حاسمة.



وارتبط اسم أوليسي خلال الفترة الماضية في ظل تألقه اللافت بالكثير من الأندية الكبيرة، أبرزها ليفربول، ثم أخيراً بريال مدريد، ووفقاً لما أشارت إليه صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يضع أوليسي على رأس أولوياته ضمن مشروع إعادة بناء الفريق، مع حديث عن إمكانية تقديم عرض يصل إلى 150 مليون يورو من أجل التعاقد معه.