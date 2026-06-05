فليك يستدعي حمزة عبدالكريم لمعسكر برشلونة الأول



كشفت تقارير أن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة قرر استدعاء المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم للمشاركة في فترة الإعداد الخاصة بالفريق الأول لـ «البلاوغرانا» استعداداً للموسم المقبل.



وجاء قرار فليك ليمنح عبدالكريم فرصة ذهبية بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فرق الشباب في النادي الكتالوني منذ انتقاله من الأهلي المصري، حيث نجح في لفت أنظار الجهاز الفني بفضل إمكانياته الفنية وقدرته التهديفية وتطوره السريع خلال الأشهر الماضية.



وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن فليك قرر ضم 4 لاعبين شباب إلى تحضيرات الفريق الأول للموسم المقبل وهم إلى جانب حمزة عبدالكريم، أوسكار جيستاو، عبريما تونكارا وأوريان جورين.



ومن المنتظر أن يبدأ برشلونة استعداداته للموسم الجديد في منتصف يوليو، وهو ما يمنح حمزة فرصة ذهبية لإثبات نفسه أمام الجهاز الفني.



وكان فليك قد تحدث سابقاً عن اللاعب المنضم إلى قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكداً أنه يتابع المواهب الصاعدة داخل الأكاديمية، مشيراً إلى أن حمزة قد يكون أحد الخيارات المطروحة للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.



ويعد حمزة عبدالكريم أحد أبرز المواهب المصرية الواعدة، وقد يفتح له الباب للانضمام رسمياً إلى الفريق الأول لبرشلونة إذا نجح في استغلال الفرصة وإقناع المدرب الألماني خلال فترة الإعداد.