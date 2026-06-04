وعود ريكيلمي الانتخابية بشأن هالاند تفجر أزمة بين ريال مدريد وسيتي

أثارت تصريحات إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية الإسبانية والإنجليزية، وصلت إلى حد التسبب بأزمة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بعدما تعهد بالتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم وهداف «السيتي» في حال فوزه برئاسة النادي الإسباني.

وقال ريكيلمي خلال ظهور تلفزيوني في برنامج «إل هورميغويرو»، إنه في حال فوزه بالانتخابات على حساب منافسه فلورنتينو بيريز، فإن هالاند سيكون لاعباً في ريال مدريد، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بقدرته على إتمام الصفقة، بالإضافة إلى التعاقد مع الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي.

وأضاف: «لن يباع أي شيء من النادي، وسيظل مملوكاً بالكامل للأعضاء، هذا واضح تماماً، وإذا لم أتمكن من الوفاء بأي من وعودي المتعلقة بشأن ضم رودري وهالاند، فقد وقعت ضماناً بأنه في حال حدوث أي إخلال سأدفع 100% من رسوم العضوية لجميع أعضاء ريال مدريد البالغ عددهم 100 ألف عضو».

وأشعلت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، قبل أن يخرج مقربون من هالاند لنفي وجود أي اتفاق أو تفاهم مع المرشح الرئاسي، مؤكدين أن الحديث عن انتقال اللاعب إلى سانتياغو برنابيو غير صحيح تماماً ولا يستند إلى أي وقائع حقيقية في الوقت الحالي، وتعاملوا مع تصريحاته بسخرية واضحة.

وتصاعدت الأزمة بعد أن رفض مانشستر سيتي ما تم تداوله بشأن مستقبل هدافه النرويجي، مشدداً على أن المزاعم المتعلقة بوجود اتفاق أو ترتيبات خاصة بانتقال اللاعب إلى ريال مدريد غير صحيحة.

وأصدر مانشستر سيتي بياناً أكد من خلاله أن «الأخبار التي انتشرت من إسبانيا حول مستقبل إيرلينغ هالاند كاذبة، ولا مجال لحدوث ذلك، ولا يوجد أي بند في العقد يسمح به».

وأضاف البيان أن النادي يدرس اتخاذ إجراءات قانونية على خلفية استخدام اسم اللاعب وصورته ضمن الحملة الانتخابية لريكيلمي.

ويرتبط هالاند بعقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي، بينما يواصل ريال مدريد استعداداته لمرحلة جديدة بانتخابات رئاسية تحظى بالكثير من الاهتمام داخل إسبانيا وخارجها.