السنغال تتوج بكأس أمم أفريقيا للناشئين في المغرب

توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً، المقامة في المغرب، بعد الفوز على تنزانيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية مساء الثلاثاء.

ولم يستغل منتخب تنزانيا تقدمه بهدف مبكر سجله هاميس ميهامبو بعد مرور 7 دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

وأدرك منتخب السنغال «أسود التيرانغا» التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله إبراهيما ديوني في الدقيقة 64.

ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، التي حسمها المنتخب السنغالي لصالحه بنتيجة 4-2، ليرفع الكأس القارية للمرة الثانية بعد تتويجه الأول عام 2023.

أما منتخب تنزانيا فأضاع حلم التتويج بكأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه خلال أول نهائي يخوضه، بعدما فجر مفاجأة كبيرة في نصف النهائي بالفوز على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وتأهلت السنغال إلى النهائي بعد فوز مثير على المغرب بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 وسط حضور جماهيري كبير في الرباط.

وكان المنتخب المصري حقق الميدالية البرونزية بالفوز 2-0 على نظيره المغربي مساء الإثنين.

وضمنت المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى نصف النهائي، إلى جانب كوت ديفوار والكاميرون ومالي والجزائر، التي ودعت من دور الثمانية، إضافة إلى موزمبيق وأوغندا، الفائزين في مباريات أفضل الثوالث، التأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة، المقرر إقامته في قطر أواخر العام الجاري.