«فيفا» يطلق مبادرة عالمية لدعم صحة لاعبات كرة القدم

يكثف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جهوده لسد إحدى أكثر المشكلات المهملة في عالم اللعبة، وهي نقص الأبحاث المتعلقة بالرياضيات، من خلال برنامج تعليمي عالمي جديد مصمم لتطوير كرة القدم النسائية، بداية من الهواة وصولاً إلى المحترفات.

وأطلق «فيفا»، اليوم الاثنين، مبادرة بعنوان «الصحة والأداء لدى المرأة»، وهي قائمة على منصة إلكترونية تقدم 30 وحدة تعليمية تغطي 13 موضوعاً مختلفاً، وتستهدف جميع الفئات، من اللاعبات الشابات وأولياء الأمور وصولاً إلى المدربين والطواقم الطبية وجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً حول العالم.

والهدف من المبادرة هو تزويد كرة القدم النسائية بالمعرفة العلمية التي تعكس احتياجات اللاعبات.

وقالت ساراي بارمان، رئيسة قسم كرة القدم النسائية: «الفيفا يستهدف تحسين صحة ورفاهية وأداء كل لاعبة في كرة القدم، وتحسين المعرفة أكثر حول النساء والفتيات على جميع مستويات اللعبة».

وأشار «فيفا» إلى أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في شعبية كرة القدم النسائية، فإن معظم الأبحاث التي تحدد أساليب التدريب والتعافي ما زالت تستند إلى بيانات الذكور.

وأظهرت مراجعة لأكثر من 5000 دراسة في مجال علوم الرياضة نشرت بين عامي 2014 و2020 أن 34% فقط من المشاركين كانوا من الإناث، بينما ركزت 6% فقط من الدراسات بشكل حصري على السيدات.

ويقول «فيفا» إن برنامجه الجديد، الذي تم تطويره بالتعاون مع خبراء بارزين وتضمن بعض آراء لاعبات بارزات، من بينهن كارلي لويد الفائزة بكأس العالم مرتين، سيساعد في تغيير هذا الواقع.

وقبل عام من انطلاق كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، أكد «فيفا» أن تحسين الوصول إلى البيانات الخاصة بالإناث، وتشجيع مناقشة مواضيع أكثر انفتاحاً حول الصحة، سيكونان عاملين أساسيين لزيادة الاحترافية في اللعبة.