«فيفا» يكشف جدول مباريات مونديال الناشئين في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً، في بيان، جدول مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي ستقام خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، بمشاركة نخبة المنتخبات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 48 منتخباً، والتي استضافتها قطر العام الماضي، حيث استقطبت أعداداً كبيرة من المشجعين الذين استمتعوا بمتابعة المواهب الواعدة التي أظهرت مهاراتها على الساحة العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام العديد من المباريات المرتقبة التي أسفرت عنها قرعة البطولة بمشاركة 48 منتخباً يتنافسون على اللقب.

ويبرز لقاء المنتخب القطري، ممثل البلد المستضيف، ونظيره المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى، كأحد أبرز مواجهات دور المجموعات، في مباراة ينتظر أن تشهد أجواءً حماسية مميزة.

كما يلتقي منتخبا إسبانيا والمغرب في مواجهة قوية ضمن المجموعة الثامنة، بينما يترقب مشجعو كرة القدم منافسات المجموعة الثانية عشرة بين منتخبي كولومبيا واليابان، بطلي أمريكا الجنوبية وآسيا تحت 17 سنة على التوالي.

وتقام البطولة مجدداً في مجمع المسابقات في أسباير زون، حيث ستُلعب ثماني مباريات يومياً خلال دور المجموعات ودور الـ32.

وتنطلق المباريات من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، فيما تقام آخر مباريات اليوم في السادسة والنصف مساءً، أما يومي الخميس والجمعة فتنطلق المباريات في تمام الرابعة مساءً، على أن تقام آخر المباريات في الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل على استاد خليفة الدولي، الذي يصادف هذا العام مرور 50 عاماً على افتتاحه عام 1976، وسبق له استضافة ثماني مباريات في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى نهائي النسخة الماضية من مونديال الناشئين.