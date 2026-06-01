ميلنر يعتزل بعد رحلة تاريخية في الدوري الإنجليزي

أعلن جيمس ميلنر، لاعب خط وسط منتخب إنجلترا السابق، اليوم الاثنين، اعتزاله كرة القدم.

بدأ ميلنر، البالغ من العمر 40 عاماً، مسيرته مع كرة القدم في نادي ليدز يونايتد، ولعب 24 موسماً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قضى آخر ثلاثة مواسم بقميص برايتون.

وحطم ميلنر الرقم القياسي ليصبح أكثر لاعب مشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما لعب مع برايتون ضد برينتفورد في فبراير/شباط الماضي، ليختتم مسيرته برصيد 658 مباراة.

وكتب اللاعب المخضرم بياناً عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أشعر أنه حان الوقت لإنهاء مسيرتي بعد 24 موسماً في الدوري الإنجليزي الممتاز".

بدأ ميلنر مسيرته مع ليدز في عام 2002، وأصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ببلوغه 16 عاماً و356 يوماً حينها.

وتنقل أيضاً بين ناديي نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا، قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي في 2010، ليتوج معه بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة.

وانتقل جيمس ميلنر إلى ليفربول في 2015، ليحرز لقباً آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، وكان ضمن قائمة الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا في 2019.

وبعد ثمانية مواسم داخل جدران أنفيلد، معقل ليفربول، انضم لاعب الوسط إلى برايتون في صفقة انتقال حر في يونيو/حزيران 2023، وتجاوز الرقم القياسي السابق لجاريث باري في عدد المباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، والبالغ 653 مباراة، أوائل عام 2026.

ودولياً، ارتدى جيمس ميلنر قميص المنتخب الإنجليزي في 61 مباراة، وشارك معه في بطولتين لكأس العالم وبطولتين لكأس أمم أوروبا، بينما بلغ إجمالي مشاركاته مع الأندية والمنتخب 964 مباراة.

وأضاف ميلنر: "لقد تشرفت بتمثيل أندية نيوكاسل، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي، وليفربول، وبرايتون، ولم أنس أيضاً الشهر المميز مع نادي سويندون".

وختم رسالته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "كل ناد لعب دوراً مهماً في حياتي ومشواري مع كرة القدم، وأشكر كل من تعاملت معهم من إدارات الأندية والملاك والأجهزة الفنية واللاعبين والجماهير التي دعمتني طوال مسيرتي".