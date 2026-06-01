أرسنال يغمر شوارع لندن باحتفالاته بلقب الدوري الإنجليزي



توافد مئات الآلاف من مشجعي أرسنال ​من كل حدب وصوب إلى شوارع شمال لندن الأحد، إذ ‌هتفوا وأطلقوا ​الألعاب النارية احتفالاً بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عاماً. واحتفل اللاعبون في حافلة مكشوفة حاملين جائزة الدوري التي انتزعها النادي آخر مرة سابقة تحت قيادة آرسين فينغر في موسم 2003-2004.



وكان أرسنال ضمن الفوز بلقب الدوري قبل الجولة الأخيرة بالموسم، إذ كان ⁠يتفوق بفارق لا يمكن تعويضه على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي أنهى الموسم بفارق سبع نقاط عن فريق المدرب ميكل أرتيتا.



وكان هذا أول لقب لأرسنال منذ أن قاده أرتيتا للقب كأس الاتحاد الإنجليزي في ‌موسمه الأول كمدرب للفريق في عام 2020، وتحقق هدف النادي أخيرا بعد أن احتل المركز الثاني في ثلاثة مواسم متتالية قبل هذا الموسم.



ورغم خسارة الفريق أمام ‌باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا ‌أمس السبت في بودابست، لم يضعف هذا حماس الجماهير، وزادت الألعاب ‌النارية وأبواق الفوفوزيلا من صخب الاحتفالات.



وقال ‌جوليان جيونوناه، وهو مشجع فرنسي لفريق أرسنال «لسنا أبطال أوروبا، لكننا أبطال إنجلترا، وهذا هو المهم. لذا ​نحن سعداء بالاحتفال مع الجميع».



وقال ‌مشجع آخر يدعى ​ماتيو جارنييه (44 عاما) «أشعر أننا سنكون على ⁠ما يرام في الموسم المقبل. وأشعر وكأن عبئا ثقيلا قد رُفع عن كاهلي، فقد كان هذا الموسم أشبه بالسير على حافة السكين».



وأضاف «ثلاث سنوات متتالية في ​المركز الثاني، ⁠وأخيراً أصبح هذا الضغط ⁠وراء ظهورنا، هؤلاء اللاعبون سيحلقون عالياً. أنا أؤمن بذلك».



وانضم فريق أرسنال للسيدات إلى الاحتفالات عقب فوزه بكأس الفيفا للأندية البطلة للسيدات هذا الموسم.



وقال ⁠ديكلان رايس، الذي جرى التعاقد معه بمبلغ قياسي للنادي قدره 105 ملايين جنيه إسترليني (141.32 مليون دولار) في عام 2023، إن فريقه وجه رسالة لأولئك الذين سخروا من أرسنال في الماضي.



وأضاف «كانوا يشيرون إلينا ويضحكون. فماذا حدث؟ لم يعودوا يضحكون. أحب هذا ‌الفريق. وأحب هذا المدرب.



هو أمر جنوني أن نرى البهجة التي نمنحها للناس. وفي العام المقبل، سنعود ​لنحقق المزيد».



وأبدى تيو غرانت، وهو مشجع لأرسنال عمره 22 عاماً، ثقته في أن النادي سيعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مجدداً الموسم المقبل.



وأضاف «بصراحة، هذا سيمنح اللاعبين مزيداً من الحافز للعام المقبل.. سنصل إلى النهائي في مدريد ​العام المقبل. سأحصل على تذاكري».