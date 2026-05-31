146 مليون يورو للبطل.. أرباح تاريخية لباريس سان جيرمان وأرسنال



ضمن باريس سان جيرمان تحقيق أرباح تاريخية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه في النهائي 4-3 بركلات الترجيح على أرسنال، ليتصدر النادي الباريسي قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للعوائد المالية من البطولة.



ووفقاً لتقرير صحيفة «ذا أثليتيك»، بلغ إجمالي الجوائز المالية التي حصدها باريس سان جيرمان خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا بعد إحرازه اللقب، نحو 146 مليون يورو، متفوقاً بفارق طفيف على أرسنال.



وأوضح التقرير أن هذه العوائد تأتي نتيجة الأداء المميز للفريق في مختلف مراحل البطولة، إضافة إلى المكافآت المرتبطة بالنتائج، وترتيب الفريق، وعوائد البث التلفزيوني والتسويق.



وأكد التقرير أن النهائي الأوروبي أضاف مكاسب جديدة لخزائن باريس سان جيرمان بفوزه على أرسنال، إذ منحه مكافأة إضافية قدرها 6.5 ملايين يورو، بصفته بطلاً للمسابقة.



وأشار إلى أن النادي الفرنسي ضمن أيضاً الحصول على 4 ملايين يورو إضافية، بعد تأهله إلى كأس السوبر الأوروبي، حيث سيواجه أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي في مدينة سالزبورغ النمساوية، خلال أغسطس المقبل، فيما سيحصل الفريق كذلك على مليون يورو إضافي في حال فوزه باللقب.



وعلى الجانب الآخر، ورغم خروج أرسنال بخيبة أمل بخسارة اللقب، لكنه حقق مكاسب مالية تاريخية، بلغت نحو 143 مليون يورو، وهو أعلى مبلغ يحصل عليه نادٍ إنجليزي في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا.



وذكر التقرير أن بايرن ميونخ الألماني جاء في المركز الثالث، بإيرادات بلغت 127.4 مليون يورو، يليه ليفربول بـ 109.9 ملايين يورو، ثم أتلتيكو مدريد بـ 104.3 ملايين يورو، وريال مدريد بـ 103.6 ملايين، ثم كما برشلونة بـ 99.5 مليوناً، ومانشستر سيتي بـ 97.1 مليون يورو، وتشيلسي بـ 92.2 مليوناً.



أعلى 10 أندية من حيث الأرباح:



1.باريس سان جيرمان – 146 مليون يورو

2.أرسنال – 143 مليون يورو

3.بايرن ميونخ – 127 مليون يورو

4.ليفربول – 109.6 ملايين يورو

5.أتلتيكو مدريد – 104.3 ملايين يورو

6.ريال مدريد – 103.6 ملايين يورو

7.برشلونة – 99.5 مليون يورو

8.مانشستر سيتي – 97.1 مليون يورو

9.تشيلسي – 92.2 مليون يورو

10.توتنهام – 88 مليون يورو