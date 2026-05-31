انطفاء شاشة يصنع أشهر لقطة ساخرة في نهائي أبطال أوروبا



تحول فيديو من أحد المقاهي التي تابعت خلاله الجماهير نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال إلى إحدى أكثر اللقطات تداولاً على الإطلاق، بعد صدفة جمعت بين الغضب والكوميديا في ذات الوقت.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حظي بملايين المشاهدات خلال ركلات الترجيح الحاسمة بين الفريقين، إذ بينما كانت الأنظار متجهة نحو الشاشة لمتابعة الركلة الأخيرة التي نفذها غابرييل مدافع أرسنال، حدث ما لم يكن في الحسبان.



ففي اللحظة التي استعد فيها اللاعب للتسديد، انقطعت الصورة فجأة من شاشة التلفزيون، لتختفي معها أهم لقطة في المباراة بالنسبة للمشاهدين، وبخاصة مشجعي باريس سان جيرمان، وتحول الأمر إلى دهشة وغضب وضحك في نفس الوقت، ثم علت ردود الأفعال الساخرة داخل المقهى، قبل أن يدركوا أن مدافع أرسنال أهدر الركلة، ليمنح باريس سان جيرمان اللقب.



وربما حدث الأمر مراراً وتكراراً مع العديد من محبي وعشاق كرة القدم، سواء في المنزل أو المقاهي، حين ينقطع البث فيما يمكن أن يطلق عليه أسوأ توقيت على الإطلاق.

وتحول المقطع إلى مادة للتعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح واحداً من أبرز المشاهد المرتبطة بالنهائي الأوروبي.



وفاز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه بركلات الترجيح على أرسنال الذي فشل في معانقة اللقب الأول في تاريخه.