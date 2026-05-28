6726 دقيقة ترجح كفة سان جيرمان على أرسنال في نهائي الأبطال



تقترب الساعات من النهائي الحلم، نهائي سان جيرمان وأرسنال في دوري أبطال أوروبا.



النهائيات لا تخلو من ترشيحات مسبقة وكثيراً ما تكون هذه الترشيحات صائبة، وإن كانت المفاجآت دائماً حاضرة.



جزيئيات صغيرة يمكن أن تحسم الألقاب، لحظات من الشرود تقود إلى هدف أو أهداف ترسل الفرح والحزن في آن واحد على جانبي طرف المباراة النهائية.



كل صغيرة وكبيرة في المباراة يجري حسابها بدقة حتى قبل بدايتها، وربما الحساب الصحيح قبل البداية هو الطريق إلى النهاية السعيدة.



الإحصاءات تلعب دوراً كبيراً في خارطة صناعة الترشيحات، ولعل واحدة من أهم أسباب التفوق في المباريات النهائية هي الحالة البدنية لطرفي النهائي.



رجح تقرير إعلامي بريطاني - يعتمد على الحالة البدنية لطرفي النهائي - فريق سان جيرمان للاحتفاظ باللقب، استناداً لتقارير عددية رشحت الفريق البطل للبقاء متوجاً، كل منها من ناحية معينة، ولكن هذا التقرير ركز على واحدة من أهم المعطيات، وهي الحالة البدنية للفريقين، وهي مؤثرة ونقطة فارقة في اللحظات الصعبة من نهاية الموسم، لحظات الحصاد.



وكشف التقرير، وفقاً للمعطيات البدنية، أن سان جيرمان هو الأقرب للقب، من واقع أن لاعبيه كانت لديهم فرصة كبيرة للراحة لمدة 13 يوماً قبل النهائي، هذا من ناحية، ولكن الناحية الأهم كانت سياسة التدوير التي انتهجها المدرب لويس إنريكي هذا الموسم، حيث حصل جميع لاعبي سان جيرمان على راحة متساوية تقريباً، حيث استفاد الفريق من عوامل عدة على رأسها ضعف المنافسة في الدوري الفرنسي، وسهولة المنافسات المحلية الأخرى، وحسم الكثير من المباريات، ما مكن إنريكي سريعاً من إراحة لاعبيه.



في المجمل كشف التقرير أن لاعبي أرسنال المتوقع دخولهم إلى التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة النهائية لعبوا نحو 7000 دقيقة أكثر من نظرائهم في سان جيرمان، وتحديداً، لعبت التشكيلة المتوقعة لأرسنال 6726 دقيقة أكثر من تشكيلة سان جيرمان.



وقارن التقرير بين عدد المباريات التي بدأها لاعبو أرسنال ومنافسوهم في سان جيرمان، حيث جاء لاعبو أرسنال في المراكز من الأول إلى السادس في التشكيلة المشتركة للفريقين، وكان الحارس ريا الأعلى مشاركة بالدخول إلى التشكيلة الأساسية في 37 مباراة، ثم ديكلان رايس بـ35 مباراة، وحل جوراين تيمبير لاعب أرسنال في المركز السادس، حيث دخل التشكيلة الأساسية في 28 مباراة، وهي أكثر بمباراة عن أعلى لاعبي سان جيرمان وارن زاير إيمري الذي شارك أساسيا في 26 مباراة.



وكشف التقرير أن أرسنال لعب حتى قبل النهائي 63 مباراة مقابل 56 لسان جيرمان - دون احتساب مباريات كأس العالم للأندية - وأن الفريق اللندني كان منافساً على جميع البطولات تقريباً حتى أبريل؛ لذا لم يكن لديه فرصة كافية لتدوير اللاعبين.



وقارن التقرير بين اللاعبين الأساسيين للناديين، حيث ظهرت مفارقة أخرى، فقد لعب ماركينيوس أساسياً في 14 مباراة فقط في الدوري، في حين شارك في جميع دقائق دوري الأبطال تقريباً، كما أن نجم الفريق الأول عثمان ديمبلي أكمل 90 دقيقة مرة واحدة فقط في مباريات الدوري الفرنسي.



بالمقابل فقد لعب ديكلان رايس أساسياً في 35 مباراة بمجموع دقائق وصل إلى 3094 دقيقة، في حين لعب وليام صليبا نحو 2700 دقيقة وهي أكثر مما لعبه وارن زاير إيمري الأكثر مشاركة هذا الموسم بين لاعبي سان جيرمان، حيث لعب نحو 2453 دقيقة فقط.



وخلص التقرير إلى أن النهائي يُحسم في لحظات، ولا يهم قدرات الفريق أو إمكاناته أو قدرات لاعبيه، بل الأهم حالتهم البدنية في اليوم المرتقب، وهذا يميل لمصلحة سان جيرمان.



موعد مباراة سان جيرمان وأرسنال



تنطلق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان حامل اللقب، وأرسنال المتوج بلقب الدوري الإنجليزي، يوم السبت 30 مايو 2026، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.