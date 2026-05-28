هالاند: عقلية غوارديولا جعلت سيتي من أفضل أندية أوروبا



وجّه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رسالة وداع مؤثرة إلى المدرب الإسباني، بيب غوارديولا ، بعد إسدال الستار على مسيرته التاريخية مع النادي الإنجليزي، عقب نهاية مشواره، الذي امتد لعقد كامل داخل قلعة الاتحاد، حافلاً بالإنجازات والألقاب التي جعلت الفريق واحداً من أعظم أندية أوروبا .



وكان غوارديولا قد خاض مباراته الأخيرة على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي رحلة استثنائية، غيّرت ملامح النادي، وأسهمت في ترسيخ هيمنته محلياً وقارياً خلال السنوات الماضية.



ونشر هالاند عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» صورة جمعته بالمدرب الإسباني، مرفقة برسالة حملت الكثير من التقدير والامتنان، قال فيها: «مدرب لم يتوقف يوماً عن التعليم والتطوير. قد يبدو الأمر غريباً، لكنك جعلت العظمة تبدو وكأنها أمر طبيعي يحدث كل يوم».



وأضاف المهاجم النرويجي أن العمل تحت قيادة غوارديولا لم يكن مجرد منافسة من أجل البطولات، بل تجربة متكاملة من التعلم المستمر، والسعي الدائم نحو التطور، موضحاً: «حتى بعد التتويج بالألقاب وتحقيق الثلاثية التاريخية كان هناك دائماً هدف جديد، وتحدٍ مختلف، ومستوى أعلى يدفعنا للوصول إليه».



وأكد هالاند أن العقلية التي زرعها غوارديولا داخل مانشستر سيتي ستظل جزءاً من هوية النادي لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن تأثير المدرب الإسباني لم يقتصر على النتائج فقط، بل امتد ليشمل تطور اللاعبين على المستويين الفني والشخصي.



وقال: «هذه العقلية غيّرت النادي إلى الأبد، وغيرتني أنا أيضاً كوني لاعباً وشخصاً. كان شرفاً كبيراً أن أعمل مع أفضل مدرب في العالم. شكراً لك على كل شيء».



وخلال عشرة أعوام قضاها مع مانشستر سيتي نجح غوارديولا في قيادة الفريق للتتويج بـ20 لقباً مختلفاً، من بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023، وهو الإنجاز الذي طال انتظاره داخل أروقة النادي السماوي.



ولم تقتصر رسائل الوداع التي نشرها هالاند على المدرب الإسباني فقط، بل حرص أيضاً على توجيه كلمات مؤثرة إلى عدد من زملائه، الذين أعلنوا رحيلهم عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وودّع النجم البرتغالي برناردو سيلفا برسالة، قال فيها: «ممتن للغاية، لأنني حصلت على فرصة اللعب بجوارك. كنت دائماً مقاتلاً حقيقياً داخل الملعب وخارجه».



كما وجّه رسالة خاصة إلى المدافع الإنجليزي جون ستونز، الذي أسدل بدوره الستار على مسيرته مع مانشستر سيتي، قائلاً: «أنت محارب حقيقي لهذا النادي، وشخص قدم كل شيء من أجل هذا الشعار. شكراً لك على كل الذكريات والسنوات الرائعة يا أخي».