شتوتجارت يودع الحارس نوبل وسط غموض مستقبله مع بايرن

ودع فريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم، رسمياً، حارسه ألكسندر نوبل، اليوم الأربعاء، ليصبح الحارس البديل للمنتخب الألماني في وضع غير واضح، في ظل تأكيد ناديه الأصلي بايرن ميونخ أنه لا يرغب في عودته.



ولن يستطيع شتوتجارت، الذي توج بكأس ألمانيا مع الحارس في موسم 2024 / 2025 وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المنتهي حديثاً، التعاقد مع نوبل بشكل دائم، كما أن إعارة جديدة ليست مطروحة من جانب بايرن. وذكر شتوتجارت في بيان: بعد ثلاثة مواسم ناجحة، تنتهي إعارة ألكسندر نوبل مع شتوتجارت. نقول شكراً لك أليكس على وقتك معنا.



ومن المتوقع أن يعتمد فريق المدرب سيباستيان هونيس على الحارس الشاب المحلي دينيس سيمن في الموسم المقبل، وذلك وفقاً لمصادر مقربة من الملف، وسيعود سيمن من فترة إعارة مع بادربورن بعد مساهمته في صعود الفريق إلى الدوري الألماني.



ويمتد عقد نوبل مع بايرن حتى عام 2030، ولكنه لم يشارك كثيراً مع النادي منذ انضمامه للفريق قادماً من شالكه في 2020. كما أنه قضى بعض الوقت معاراً لفريق موناكو الفرنسي.

ومع تجديد عقد مانويل نوير وسفين أولريش لموسم إضافي، ووجود الحارس الشاب الواعد جوناس أوربيج في الصورة، من المرجح أن يسعى بايرن للتخلص من نوبل خلال الأسابيع المقبلة. وقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في بيان لشتوتجارت: كانت فترة مذهلة مع شتوتجارت في جميع النواحي، عائلتي وأنا قضينا ثلاث سنوات جميلة في المدينة وشعرت بالراحة منذ اليوم الأول.