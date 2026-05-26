ميركاتو ساخن في إيطاليا.. أليغري خارج ميلان وكونتي يودع نابولي

دخلت الكرة الإيطالية مرحلة من الاضطراب مع إسدال الستار على الموسم، بعدما أعلن نادي إيه سي ميلان إقالة مدربه ماسيميليانو أليغري وعدد من كبار مسؤوليه، بالتزامن مع تأكيد رحيل مدرب نابولي أنطونيو كونتي عقب موسم اتسم بالتوترات الداخلية والخلافات العلنية مع إدارة النادي.



وأعلن ميلان، الاثنين، إنهاء تعاقده مع أليغري بعد إخفاق الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إثر خسارته أمام كالياري كالتشيو بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.



وأنهى ميلان الموسم في المركز السادس، رغم بقائه فترات طويلة ضمن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بل ودخوله سباق الصدارة خلال مراحل عدة من الموسم، قبل أن يتراجع بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة.



وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الهدف الأساسي للإدارة كان العودة إلى دوري أبطال أوروبا وتشكيل فريق قادر على استعادة مكانته في الكرة الإيطالية، مشيراً إلى أن الفريق امتلك فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب قبل أن يبتعد كثيراً عن طموحات جماهيره مع نهاية الموسم.



ولم تقتصر التغييرات على الجهاز الفني، إذ أعلن النادي أيضاً رحيل عدد من أبرز مسؤوليه، من بينهم الرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيغلي تاري، والمدير الإداري جيفري مونكادا.



ويرى متابعون أن نقطة التحول في موسم ميلان جاءت عقب خسارته أمام إس إس لاتسيو في الملعب الأولمبي بروما يوم 15 مارس، في مباراة كشفت هشاشة الفريق على المستويين الدفاعي والذهني.



وقبل تلك المواجهة، كان ميلان قد تعرض لهزيمتين فقط خلال أول 28 جولة، لكنه انهار بعدها بشكل واضح، بعدما خسر 6 مباريات في آخر 10 جولات، لتتبدد آماله المحلية والقارية.

كما عانى الفريق من تراجع هجومي ملحوظ منذ بداية عام 2026، بالتزامن مع فقدان خط الدفاع للصلابة التي ميزته خلال أجزاء كبيرة من الموسم.



وامتدت أزمات ميلان إلى داخل أروقة النادي، حيث تحدثت تقارير إيطالية عن خلافات متزايدة بين أليغري وعدد من مسؤولي الإدارة، وسط تضارب في الصلاحيات وتزايد التكهنات حول مستقبل الجهاز الفني.



وكان المدرب البرتغالي السابق سيرجيو كونسيساو قد ألمح في وقت سابق إلى هشاشة الوضع الإداري داخل النادي، مؤكداً أن غياب إدارة قوية أثر بشكل مباشر في غرفة الملابس، وأن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يصل سريعاً إلى اللاعبين.



وفي الجنوب الإيطالي، أعلن نابولي رحيل مدربه كونتي عبر بيان مقتضب نشره على منصات التواصل الاجتماعي قال فيه: «شكراً على كل شيء يا مدربنا». وجاء الإعلان بعد أقل من 24 ساعة على مؤتمر صحفي شهد تبادلاً للانتقادات بين كونتي ورئيس النادي أوريليو دي لورينتيس عقب نهاية الموسم.