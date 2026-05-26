ميلان يعلن ثورة إدارية بعد فشل التأهل إلى دوري الأبطال

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، إقالة مدربه ماسيمليانو أليجري من منصبه، وذلك بعد فشل الفريق في بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأنهى ميلان الموسم في المركز السادس، عقب هزيمته أمام كالياري بنتيجة 2-1، بعدما كان ضمن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الجولات الأخيرة من الموسم.

وقالت إدارة النادي، في بيان عبر الموقع الرسمي لميلان: «بعد خيبة الأمل في الموسم الماضي، كان هدف الملاك واضحًا، وهو العودة إلى دوري أبطال أوروبا، وبناء فريق ناجح قادر على الاستمرارية واستعادة قمة الدوري الإيطالي».

وأضاف البيان: «لفترات طويلة من الموسم كنا ضمن أول مركزين في الدوري، وكانت لدينا فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب، ورغم ذلك جاءت نهاية الموسم بعيدة للغاية عما نطمح إليه، وحولت الهزيمة الأخيرة كل ذلك إلى فشل ذريع».

وتابع: «حان الوقت للتغيير في النادي، ولذلك نعلن رحيل جيورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي، والمدير الرياضي إيجلي تاري، والمدرب ماسيمليانو أليجري، والمدير الإداري جوفري مونكادا، مع توجيه الشكر لهم جميعًا على عملهم وعطائهم للنادي».

وأنهى ميلان الموسم في المركز السادس، ليضمن المشاركة في منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.