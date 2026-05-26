وداع غوارديولا يبكي جماهير مانشستر سيتي

جمع استعراض مانشستر سيتي للألقاب والحفل الذي تلاه، بين الاحتفال والمشاعر، إذ احتفى المشجعون بموسم ناجح، وودعوا غوارديولا.

وبعد يوم واحد من المباراة الأخيرة لغوارديولا، عقب عقد حافل بالألقاب، اصطف الآلاف في الشوارع وسط حرارة مرتفعة بلغت 31 درجة مئوية، وسحب من قصاصات الورق الزرقاء، بينما تسلق المشجعون أعمدة الإنارة واحتشدوا في كل نقطة رؤية، لإلقاء نظرة على المدرب الإسباني الذي شكّل حقبة كاملة.

وتلألأت كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، اللتان توج بهما الفريق هذا الموسم، فوق الحافلات المكشوفة، لكن غوارديولا «55 عامًا»، وهو يلوح ويبتسم، نال النصيب الأكبر من الهتافات.

وقال هادلي بارتريدج «16 عامًا»، مرتديًا قميص رودري: «أنا أذهب لمتابعة سيتي منذ نحو 10 سنوات، منذ كان عمري ست سنوات، منذ قدوم غوارديولا».

وأضاف: «أحب غوارديولا، وبالطبع لا أريد أن أراه يرحل».

وعند سؤاله عن شعوره تجاه رحيل المدرب، لم يتردد المراهق، قائلًا: «مدمر.. كنت أريده أن يبقى 10 سنوات أخرى بصراحة، وأن يحصد كل الألقاب».

أما ليزا وستيف إيفانز، اللذان تمتلك عائلتهما تذاكر موسمية منذ أكثر من 20 عامًا، فكان رحيل غوارديولا بالنسبة لهما أكثر من مجرد نهاية حقبة مشرقة، بل أمرًا مس أجيالًا مختلفة.

وقال الزوجان معًا: «مدمر».

وأضاف ستيف: «ابنانا جاك «31 عامًا» وجو «26 عامًا» كانا يبكيان في مباراة الأحد، لأن غوارديولا سيرحل».

وقالت ليزا: «دموع كثيرة، وشعور بغصة في الحلق».

وإذا كان رحيل غوارديولا قد جلب الحزن، فقد أبرز أيضًا عمق إرثه.

وقال ستيف: «لقد غيّر كرة القدم في إنجلترا، وأخلاقيات العمل لديه لا تتوقف أبدًا».

وأضافت ليزا: «إنه شغفه، أليس كذلك؟ أعتقد أنه يحب كرة القدم حقًا، ولا أظن أن الأمر يتعلق بالمال».

وفوق الحافلات الزرقاء السماوية، استمتع اللاعبون الذين حملوا هذه الفلسفة باللحظة، مدركين أنهم جزء من نهاية بقدر ما هو احتفال.

وتحدث البعض عن رحيل القائد برناردو سيلفا وجون ستونز.

وقال إرلينج هالاند، الذي فاز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في أربعة مواسم: «أسطورتان في النادي. لقد كانا رائعين معنا داخل الملعب وخارجه. أنا فخور باللعب معهما».

وتحدث آخرون مباشرة عن تأثير غوارديولا.

وقال جيريمي دوكو: «سأفتقده كثيرًا. طريقته في التدريب وتقديم النصائح، إنه أسطورة، وربما أحد أفضل المدربين على الإطلاق. إنه يستحق الراحة».

كما احتفل فريق السيدات في مانشستر سيتي، المتوج بلقب الدوري الممتاز للسيدات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أول لقب له منذ عقد، فوق حافلاته الخاصة ضمن الموكب.

ثم صعد إلى المسرح عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين، من فينسن كومباني إلى فرناندينيو وجاك جريليش، إضافة إلى أبناء غوارديولا الثلاثة ماريا وماريوس وفالنتينا، ومغني فرقة «أواسيز» نويل جالاجر، ليستعرضوا ألقاب غوارديولا العشرين واحدًا تلو الآخر.

وشهدت الأمسية أيضًا عددًا من مقاطع الفيديو التكريمية، من بينها رسالة من أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان.

وقال جوردان: «أود تهنئتك على مسيرة مذهلة».

وهناك، بطبيعة الحال، مستقبل بعد غوارديولا، وهو شيء بدأ المشجعون بالفعل في تخيله.

لكن لبضع ساعات، عاش مشجعو سيتي اللحظة، في احتفال ممزوج بالحزن، وامتنان ظهر في كل هتاف.

وغادر غوارديولا بعدما قدم الألقاب والأداء الممتع، وأيضًا شيئًا ملموسًا، وهو رابط إنساني جعل البالغين يذرفون الدموع، والمراهقين يتمنون عقدًا آخر.

وقال غوارديولا للجمهور: «شعرت بارتباطي بهذا النادي منذ اللحظة الأولى. شكرًا جزيلاً، لا أملك ما يكفي من الامتنان. سأحتفظ بهذا معي لبقية حياتي».