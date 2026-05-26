برونو فيرنانديز: أتقبل النقد لكن لا أتقبل تحريف كلامي

قال البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن أسطورة الفريق السابق روي كين فسّر تصريحاته بشكل خاطئ، بعدما اتهمه بتفضيل المجد الشخصي على مصلحة الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فيرنانديز أصبح صاحب الرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع حصيلته إلى 21 تمريرة حاسمة، خلال فوز فريقه على برايتون بثلاثية نظيفة، الأحد الماضي، في الجولة الأخيرة من البطولة.

وكان فيرنانديز «31 عامًا» قد عادل الرقم السابق، الذي تشاركه الفرنسي تيري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين، قبل أسبوع، خلال الفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2.

وقال كين، نجم مانشستر يونايتد السابق، إن فيرنانديز يفضّل مصلحته الشخصية على تحقيق الفائدة للفريق، واصفًا إياه بأنه يضع نفسه دائمًا في محور الأحداث.

وفي حديثه عبر المدونة الصوتية «أوفرلاب»، قال كين: «بعد مباراة نوتنجهام فورست التقيت به، وقال إنه في بعض الأحيان كان عليه التسديد بدلًا من التمرير».

من جانبه، أكد اللاعب الدولي البرتغالي أن كين نسب إليه تصريحات لم يدلِ بها بشكل واضح.

وقال فيرنانديز: «كما قلت من قبل، لا أمانع النقد. لقد تعرضت لانتقادات عديدة من الجميع، وتقبلت ذلك ولم أرد عليه».

وأضاف: «الناس لديهم آراء، وقد يرونني جيدًا أو سيئًا، لكن ما يزعجني حقًا هو الكذب. وفي هذه الحالة، ما قاله كين كذب، لأنه إما شاهد مباراة أخرى، أو أنه ينسب إليّ أشياء لم أقلها، وكل شيء مسجل».

وتابع: «أتقبل النقد، وأتقبل ألا يعجبه أدائي كلاعب أو كشخص، لكن ما لا أحبه هو وضع كلمات على لساني لم أصرّح بها أبدًا».

وكشف فيرنانديز أنه تواصل مع أولي جونار سولسشاير، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، من أجل الحصول على رقم هاتف روي كين لتوضيح سوء الفهم.

وأضاف: «بالطبع، أظهرت دائمًا احترامي الكبير لروي كين، ولكل ما قدمه للنادي، ولكل ما يقوله».