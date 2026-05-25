غوارديولا: سأدعم مدرب مانشستر سيتي الجديد

تعهد جوسيب غوارديولا بدعم المدرب الذي سيخلفه في تدريب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بينما يستعد لتسليم مهمة القيادة الفنية للنادي بعد نهاية رحلته مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن غوارديولا قاد مانشستر سيتي للمرة الأخيرة مع ختام مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة 1-2 أمام أستون فيلا.

ويرحل المدرب الإسباني بعد 10 أعوام حقق خلالها 20 لقبًا، من بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا. وشهد موسمه الأخير قيادة الفريق لتحقيق ثنائية الكأس المحلية وكأس رابطة المحترفين، وإنهاء الدوري في مركز الوصيف.

ويعد مساعده السابق إنزو ماريكسا، الذي أقيل من تدريب تشيلسي في يناير/كانون الثاني، المرشح الأبرز لخلافته.

وقال غوارديولا: «عندما يبلغني النادي باسم المدرب الجديد، بالطبع سأتصل به. سأقول له: كن نفسك، والنادي سيدعمك دون شروط».

وأضاف: «هذا أكبر امتياز حصل عليه جميع المدربين الذين عملوا هنا. ستجد الحماية في الأوقات الصعبة أكثر من أي نادٍ آخر».

وأكد: «كن على طبيعتك، وتحلَّ بالحرية، وامضِ قدمًا بأفكارك الخاصة. اعمل بجد، وسيكون كل شيء على ما يرام».

وكانت أنباء رحيل غوارديولا قد تسربت مطلع الأسبوع الماضي، لكن النادي لم يؤكدها رسميًا إلا يوم الجمعة الماضي.

ومع ذلك، فإن غوارديولا، الذي ينوي الحصول على استراحة طويلة من عالم كرة القدم، كان يخطط للرحيل منذ فترة.

وقال: «كنت في منزلي بالأمس ولم يكن هناك أي أثاث تقريبًا، كان شبه خالي، ولم يكن لدي سوى سرير للنوم».

وأضاف: «استوعبت الأمر بالفعل وتجاوزته. بعد أسابيع قليلة سيصبح كل شيء من الماضي».