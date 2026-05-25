أليجري: أخطأت مثل الجميع في ميلان.. واستحققنا الغياب عن دوري الأبطال

أقر ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، بأن فريقه استحق الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب الخسارة أمام كالياري بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وفشل ميلان في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، بعدما حقق فوزاً واحداً فقط في آخر أربع مباريات، لينهي الموسم في المركز الخامس.

وكان أليجري قد وصف أداء الفريق منذ بداية العام بأنه «مأساوي»، في إشارة إلى التراجع الكبير الذي كلف الفريق بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال.

وقال أليجري لمنصة «دازون»: «للأسف لا يمكننا تغيير النتيجة الآن. عندما تخسر خمس مباريات على أرضك بهذه الطريقة، فمن الطبيعي أن تصل إلى هذا الوضع».

وأضاف: «لا أعرف السبب بالتحديد. ارتكبنا أخطاء، وأنا أيضاً ارتكبت أخطاء. كان يجب أن أجد الحلول بنفسي، لأنني المسؤول الأول. علينا تقييم الموسم بوضوح وصدق».

وزادت الخسارة من الضغوط المحيطة بالمدرب الإيطالي، وسط تزايد التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة بعد احتجاجات جماهير ميلان قبل المباراة الأخيرة.

واختتم أليجري تصريحاته قائلاً: «لا أعرف ما الذي سيحدث مستقبلاً. كل ما أفكر فيه الآن هو أننا لم نحقق النتائج المطلوبة. ارتكبنا أخطاء، لكن الحديث عنها الآن لن يغير شيئاً».