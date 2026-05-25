كونتي يكشف أسباب رحيله عن نابولي

أعلن أنطونيو كونتي رحيله عن تدريب نابولي، بعد فوز الفريق 1-0 على أودينيزي في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وأكد المدرب الإيطالي، البالغ من العمر 56 عاماً، قراره خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس عقب المباراة.

وكان كونتي قد تولى تدريب نابولي في يوليو 2024، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر الإيطالية.

وحسم نابولي المركز الثاني في الدوري بعدما حقق الفوز بفضل هدف سجله راسموس هويلوند في الدقيقة 23، خلف إنتر ميلان بطل المسابقة.

وكشف كونتي أن قرار الرحيل جاء بعد محادثات جمعته برئيس النادي، قائلاً: «اتصلت بالرئيس قبل شهر، وأخبرته أنني أشعر بأن وقتي هنا يقترب من نهايته. كان القرار قراري بالكامل، لأنني لا أحب المواسم المتواضعة ولن أقبل بها أبداً».

وأشار المدرب السابق لمنتخب إيطاليا وتشيلسي إلى أن الخسارة أمام بولونيا كانت نقطة تحول في قراره، بسبب خلافات داخلية تتعلق بالتعاقدات الشتوية والأوضاع داخل الفريق.

وقال كونتي: «رأيت بعض الأمور التي لم تعجبني. انضم لاعبون جدد في يناير بينما كانت المجموعة القديمة تمر بظروف صعبة للغاية. شعرت أن الوقت المناسب قد حان للحديث بصراحة وتحمل المسؤولية».

وأضاف: «فشلت في شيء واحد داخل نابولي، وهو عدم قدرتي على توحيد الجميع. رأيت الكثير من السموم والحقد، وعندما تصبح الأمور غير قابلة للإدارة، فإن التراجع يكون الخيار الصحيح بالنسبة لي».

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن كونتي يعد المرشح الأبرز لتولي تدريب منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة.