نجم توتنهام: لعبنا أمام إيفرتون بـ12 لاعباً

أشاد ميكي فان دي فين، نجم توتنهام هوتسبير، بدور جماهير فريقه في الفوز 1-0 على إيفرتون، وهي النتيجة التي ضمنت بقاء النادي اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دي فين، في تصريحات عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «حظينا بدعم الجميع، وكنا نلعب بـ12 لاعباً على أرض الملعب».

وأضاف اللاعب الهولندي الدولي: «قدم إيفرتون مباراة قوية وضغط علينا بشكل كبير، وعندما تراجعنا للدفاع واصلت الجماهير دعمنا بقوة، وكان ذلك عاملاً حاسماً في تحقيق الفوز».

وعن معرفته بتقدم ويستهام يونايتد خلال الشوط الأول من مباراته أمام ليدز يونايتد، قال فان دي فين: «شعرت أن علينا الحفاظ على تركيزنا الكامل، لذلك لم أخبر زملائي بالنتيجة حتى لا يتسلل القلق أو التوتر إلى الفريق».

وتابع: «من الصعب استيعاب أننا خضنا آخر مباراة في الموسم من أجل تفادي الهبوط، لأن توتنهام يملك لاعبين مميزين للغاية، والوصول إلى هذه المرحلة أمر محرج، لكننا حققنا الأهم وهو الفوز».

واختتم تصريحاته قائلاً: «تأثرت كثيراً بعد صافرة النهاية، لقد عشت موسماً صعباً للغاية، وعانيت في أغلب المباريات، وأنا سعيد بالبقاء، ويجب ألا يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى».

وأنهى توتنهام الموسم في المركز السابع عشر برصيد 41 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين فقط عن ويستهام يونايتد، الذي هبط رفقة بيرنلي ووولفرهامبتون، رغم فوز ويستهام على ليدز يونايتد 3-0 في الجولة الأخيرة.