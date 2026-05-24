أرسنال يحتفل بالدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاماً

أنهى أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على كريستال بالاس 2/1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من المسابقة، وفاز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 14 في تاريخه والأولى منذ عام 2004، حينما تعادل منافسه المباشر مانشستر سيتي مع بورنموث 1/1، الثلاثاء الماضي، ليضمن الفوز باللقب قبل جولة من نهاية الموسم.



ورفع أرسنال رصيده إلى 85 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 45 نقطة في المركز الخامس عشر، وسيخوض كلا الفريقين مباراة نهائي قارية، حيث سيلعب كريستال بالاس أولا يوم الأربعاء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام رايو فاييكانو الإسباني، وبعد ذلك بثلاثة أيام سيلعب أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب.



وتقدم أرسنال عن طريق جابرييل خيسوس في الدقيقة 41، ثم أضاف زميله نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 49، وسجل جان فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 88، في اللقاء الأخير للفريق مع مدربه أوليفير جلاسنر الذي أعلن النادي أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم