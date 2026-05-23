برشلونة يكتسح ليون برباعية ويتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات



فاز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، وذلك بعد فوزه الكبير على ليون الفرنسي 4 - 0 في المباراة النهائية التي أقيمت السبت.



وحقق برشلونة اللقب للمرة الرابعة في تاريخه وذلك بعدما سبق له التتويج باللقب أعوام 2021 و2023 و2024.



وأصبح برشلونة على بعد أربعة ألقاب أخرى من ليون الفرنسي صاحب العدد الأكبر من الألقاب في تاريخ المسابقة برصيد ثماني مرات آخرها عام 2022.



وتساوى برشلونة في عدد الألقاب مع آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي توج باللقب أربع مرات أعوام 2002 و2006 و2008 و2015.



وتجاوز برشلونة كبوة خسارته في نهائي الموسم الماضي أمام أرسنال الإنجليزي، ليستعيد اللقب مجدداً للمرة الرابعة.



وسبق لبرشلونة أن خسر النهائي أيضاً في عامي 2019 و2022، فيما خسر ليون في النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعدما خسر قبل ذلك في نهائي 2010 و2013 و2024.



ويعد برشلونة الفريق الإسباني الوحيد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات والتي انطلقت في موسم 2001/2002 وتم العمل بالنظام الجديد بها منذ موسم 2009 / 2010 كما أنه لم يتأهل أي فريق إسباني، بخلاف برشلونة، إلى النهائي من قبل.