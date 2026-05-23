رئيس وزراء بريطانيا يدعو لبث نهائي دوري أبطال أوروبا مجاناً



دعا رئيس ​الوزراء البريطاني كير ستارمر شبكة تي.إن.تي ‌سبورتس ​إلى بث نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل بين أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للمشاهدين في بريطانيا من غير المشتركين في الشبكة.



وقال ستارمر، السبت، «حزنت لرؤية أن شبكة تي.إن.تي سبورتس قررت، للمرة الأولى منذ بدء المسابقة قبل 34 عاماً، ألا تكون مشاهدة نهائي دوري أبطال ‌أوروبا مجانية لمشجعي كرة القدم هنا في بريطانيا».



وقال زعيم حزب العمال، وهو من مشجعي أرسنال، ‌إن هذه القضية مهمة لمشجعي كرة القدم ‌بخلاف مشجعي الفريقين اللذين سيلعبان المباراة النهائية ‌يوم السبت المقبل في ‌بودابست.



وقال «يتعلق الأمر بمشجعي جميع الفرق الذين يجتمعون في غرف المعيشة ​والحانات في ‌كل ركن ​من أركان البلاد لمشاهدة ⁠أفضل اللاعبين في أوروبا وهم يتنافسون».



وقال متحدث باسم شبكة تي.إن.تي سبورتس إن الشركة تتقاضى 4.99 جنيهات ​استرلينية (6.70 ⁠دولارات) مقابل ⁠اشتراك لمدة شهر في منصة (إتش بي أو ماكس)، ما سيسمح للمشجعين بمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة ⁠إلى نهائيين آخرين للأندية تابعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).



وقال المتحدث إن العرض «يمثل قيمة استثنائية».



واحتفل ستارمر يوم الثلاثاء الماضي بتتويج أرسنال بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يكن لديه ‌ما يفرح به كثيراً في خضم تقلبات السياسة البريطانية بعد ​الأداء الضعيف لحزب العمال في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يواجه تحدياً على منصب رئيس الوزراء.