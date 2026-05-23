فرنانديز يتوج بجائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي



اختير برونو ​فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ‌اليوم ​السبت أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن قاد ناديه لاحتلال المركز الثالث في الترتيب، ومعادلة الرقم القياسي في تاريخ الدوري في عدد التمريرات ⁠الحاسمة في موسم واحد قبل جولة واحدة على النهاية. وعادل فرنانديز الرقم القياسي بتقديم 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد، والذي كان ‌مسجلاً بالمشاركة بين تيري هنري مهاجم أرسنال، وكيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي.



كما سجل ثمانية ‌أهداف، ليساعد يونايتد على ضمان تحقيق ‌المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ورُشح ‌فرنانديز (31 عاماً) للجائزة ‌إلى جانب ثلاثي أرسنال الفائز باللقب، جابرييل وديفيد رايا وديكلان رايس، ​وثنائي مانشستر سيتي ‌إرلينج هالاند ​وأنطون سيمينيو، ومورجان جيبس-وايت ⁠لاعب خط وسط نوتنجهام فورست، ومهاجم برنتفورد إيجور تياجو.



وبرز فرنانديز أفضل صانع لعب في الدوري ​الممتاز ⁠هذا الموسم، بعد ⁠أن صنع 132 فرصة، وهو أعلى رقم في الدوري. متفوقاً بفارق كبير على دومينيك سوبوسلاي ⁠لاعب ليفربول الذي صنع 89 فرصة.



وتوج فرنانديز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية في وقت سابق من هذا الشهر، كما حصل على ‌جائزة أفضل لاعب في العام في مانشستر يونايتد للمرة الخامسة.

ويمتلك ​فرصة لتحطيم الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز غداً الأحد، عندما يحل يونايتد ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون في المباراة ​الأخيرة من الموسم.