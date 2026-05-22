أزمة مرتقبة تنتظر تشابي ألونسو في تشيلسي سببها جواو بيدرو



أثار تشابي ألونسو حالة من الغموض بشأن مستقبل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، بعدما رفض استبعاد فكرة انتقاله إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ألونسو، الذي تولى مؤخراً تدريب تشيلسي عقب رحيله عن ريال مدريد، تحدث في برنامج «إل تشيرينجيتو» عن عدة ملفات تخص سوق الانتقالات، وكان من بينها مستقبل جواو بيدرو وإمكانية انتقاله إلى النادي الكتالوني.



وعند سؤاله بشكل مباشر حول موقف تشيلسي من بيع اللاعب، اكتفى المدرب الإسباني بالقول: هذه هي كرة القدم، وسنشكل فريقاً جيداً، وهي إجابة فسّرها كثيرون على أنها عدم إغلاق الباب أمام رحيل المهاجم البرازيلي.



ويُعد جواو بيدرو، صاحب الـ24 عاماً، من أبرز الأسماء المطروحة داخل برشلونة لتدعيم خط الهجوم، خاصة مع نهاية مشوار روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق.



وكان المهاجم البولندي قد حقق أرقاماً مميزة بقميص برشلونة، بعدما سجل 119 هدفاً خلال 192 مباراة، مع إمكانية تعزيز رصيده في مواجهة فالنسيا المقبلة على ملعب ميستايا.



وفي ظل بحث برشلونة عن مهاجم قادر على قيادة المشروع الهجومي مستقبلاً، برز اسم جواو بيدرو بقوة، خصوصاً مع التقارير التي تشير إلى حماس اللاعب الشديد لخوض تجربة اللعب في «كامب نو».



كما وصفت مصادر مقربة خطوة اللاعب بالجريئة، مؤكدة أن جواو بيدرو يرغب في التحدث مباشرة مع تشابي ألونسو لإبلاغه برغبته الواضحة في الانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.