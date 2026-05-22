«البريميرليغ» يودع موسماً تاريخياً بـ7 مشاهد مثيرة

يُختتم بعد غد الأحد موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في نسخة شهدت الكثير من الإثارة واللحظات الاستثنائية، سواء في صراع اللقب أو المنافسة على المقاعد الأوروبية أو معركة الهبوط.

وحسم أرسنال لقب الدوري أخيراً بعد انتظار دام 22 عاماً، بينما لا تزال المنافسة قائمة على بطاقات التأهل الأوروبية والبقاء في الدوري الممتاز.

وسلطت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» الضوء على أبرز 7 لحظات لا تُنسى في الموسم الحالي.

أرسنال ينهي انتظار 22 عاماً

احتفل أرسنال بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004، بعدما تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث في الجولة قبل الأخيرة، ليمنح جماهير «المدفعجية» ليلة تاريخية طال انتظارها.

داومان يدخل التاريخ

أصبح ماكس داومان أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفاً في شباك إيفرتون بعمر 16 عاماً و73 يوماً، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية مع أرسنال.

ميلنر يحطم الرقم التاريخي

دخل جيمس ميلنر سجلات التاريخ بعدما خاض مباراته رقم 654 في الدوري الإنجليزي بقميص برايتون، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم جاريث باري.

قرار مثير لتقنية «فار»

شهدت مواجهة أرسنال وويستهام يونايتد واحدة من أكثر لقطات تقنية الفيديو إثارة للجدل هذا الموسم، بعدما ألغى الحكم هدف التعادل لويستهام في اللحظات الأخيرة بداعي عرقلة الحارس ديفيد رايا.

كاريك يعيد الروح إلى مانشستر يونايتد

قاد مايكل كاريك مانشستر يونايتد لفوز كبير على مانشستر سيتي في أول مباراة له خلال فترته الثانية كمدرب مؤقت، قبل أن ينجح لاحقاً في قيادة الفريق نحو المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

صلاح يفجر مفاجأة مدوية

أثار النجم المصري محمد صلاح جدلاً واسعاً بعدما صرح بأنه «تم التخلي عنه» ولا تربطه علاقة بمدرب ليفربول آرني سلوت، في تصريحات فجرت الكثير من التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق.

هارفي بارنز يسجل أحدث هدف قاتل

سجل هارفي بارنز هدف الفوز لـ نيوكاسل يونايتد أمام ليدز يونايتد في الدقيقة 101 و48 ثانية، ليصبح صاحب أحدث هدف فائز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.