كاريك يعلن نهاية مشوار كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

قال مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو خاض مباراته الأخيرة بقميص الفريق، وذلك بعد آخر مواجهة للفريق على ملعب «أولد ترافورد».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد عام 2022، ووقع آنذاك عقدًا لمدة أربعة أعوام مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن في يناير الماضي أن كاسيميرو سيغادر الفريق مع نهاية عقده، بعدما قدم فترة ناجحة مع النادي، ولعب دورًا مهمًا في احتلال الفريق المركز الثالث ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفت جماهير مانشستر يونايتد بكاسيميرو في ملعب «أولد ترافورد» عقب فوز الفريق على نوتنغهام فورست بنتيجة 3-2، فيما أكد كاريك أن اللاعب لن يشارك في المباراة الأخيرة أمام برايتون.

وقال كاريك عن اللاعب، الذي ذكرت تقارير أنه يقترب من الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي: «كان من المقرر أن تكون المباراة الأخيرة له».

وأضاف: «أعتقد أن كل شيء سار كما كنا نأمل، ولأكون صادقًا كان الأمر رائعًا للغاية».

وتابع: «قلت الكثير عن كاسيميرو وما قدمه لنا منذ انضمامه للفريق، كما قدم الكثير للنادي بشكل عام».

وأوضح كاريك: «لكن كان هذا هو التوقيت المناسب له أيضًا من أجل الرحيل».