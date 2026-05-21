ريكيلمي يخطط لإسقاط بيريز من رئاسة ريال مدريد بهالاند وكلوب



كشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي، أنه يستعد بالفعل لخوض انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد في مواجهة الرئيس الحالي فلورينتو بيريز، مع ثقة في قدرته على الحصول على المنصب.



وأضاف المصدر أن كل شيء سيتضح قبل يوم السبت – الموعد النهائي للترشح – ولكن الأمور تبدو واضحة إلى حد بعيد في معسكر رجل الأعمال الشاب.



وأكدت مصادر أن ريكيلمي يعلم الطريقة التي انتهجها بيريز في سنوات طويلة، خاصة في فترة الانتخابات، حيث كان يعمد إلى الإعلان عن صفقات تبدو مستحيلة، ولكنه كان ينجح دائماً في تحقيقها، مثل انتقال فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد.



وأكد معسكر ريكيلمي أن خطوة رجل الأعمال الشاب للدخول بقوة في صراع الرئاسة تبدو واضحة جداً، حيث بالفعل بدأ خطوات عملية في تطبيقها.



وكشف المصدر أن أقوى الأوراق التي سيطرحها في حملته الانتخابية هي التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، والمدرب الألماني يورغن كلوب.



ومضت المصادر: بالفعل تمت اجتماعات بين وكيل أعمال كلوب ومقرب من ريكيلمي لوضع الخطوات الأولى نحو اتفاق يقود المدرب الألماني إلى قلعة البيرنابيو. مضيفة: جوزيه مورينو ليس من ضمن خطط ريكيلمي، وإن المدرب البرتغالي يعلم ذلك.



أما فيما يتعلق بالمهاجم النرويجي هالاند فقد أكدت مصادر مقربة من المرشح المحتل لرئاسة ريال مدريد أن توصلاً قد تم مع ممثلي هالاند للوقوف على إمكانية مغادرة اللاعب لمانشستر سيتي، خاصة أن عقده مستمر حتى عام 2034، رافضة الكشف عن التفاصيل الأولية. واختتمت المصادر بالتأكيد على أن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم متى ما توفرت الإرادة الحقيقية.