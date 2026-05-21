الأمير ويليام يوجه تحية خاصة للاعب أستون فيلا الغائب عن نهائي الدوري الأوروبي



في لحظة تجسد معاني الوفاء في كرة القدم، وجه الأمير ويليام تحية خاصة للاعب استون فيلا أبوبكر كامارا.



وبعد فوز الفريق بلقب الدوري الأوروبي بعد التغلب على فرابيورغ الألماني 3 - 0 في إسطنبول يوم الأربعاء كتب أمير ويلز على حسابه في موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «كانت ليلة مذهلة، تهانينا لكل من له علاقة بالنادي، التهنئة لجميع اللاعبين والجهاز الفني على هذا النجاح الكبير، بعد 44 عاماً يعود التتويج الأوروبي مرة أخرى» وواصل أمير ويلز: «تحية خاصة لأبوبكر كامارا، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة، ولكنه جزء أساسي من فريقنا وساعد على هذا النجاح»



وكان كامارا قد غاب عن صفوف أستون فيلا منذ يناير الماضي عندما أصيب خلال مباراة توتنهام في كأس إنجلترا.



وأظهرت لقطات تأثر الأمير ويليام بالتتويج، كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فرحة أمير ويلز خلال تتويج أستون فيلا الأوروبي بعد سنوات طويلة من الغياب.