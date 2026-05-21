رافينيا: ننتقد يامال عندما يخطئ.. وأتمنى اللعب بجوار هاري كين



أجرت صحيفة سبورت الإسبانية حواراً مطولاً مع نجم برشلونة البرازيلي رافينيا، تحدث خلاله عن علاقته بزميله الشاب لامين يامال، كما تطرق إلى طبيعة علاقته بلاعبي ريال مدريد داخل معسكر المنتخب البرازيلي، إضافة إلى اللاعب الذي كان يتمنى اللعب إلى جانبه في صفوف برشلونة.



وأكد رافينيا أن لامين يامال يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، مشيراً إلى أنه يتعامل معه كأخ أصغر داخل غرفة الملابس، خاصة أن فارق العمر بينهما يصل إلى 11 عاماً، وهو ما يدفعه لمحاولة نقل خبراته وتجربته الاحترافية إليه باستمرار. وقال رافينيا في تصريحاته: «لامين لاعب مميز وموهوب للغاية، وأعتبره بمثابة أخ صغير لي. أحاول دائماً تقديم النصائح له ومساعدته على التطور، وهو يستمع جيداً ويتقبل التوجيه. وعندما يرتكب بعض الأخطاء نقوم بتنبيهه وانتقاده بهدف مساعدته على التحسن والنضج داخل الملعب».



وعن علاقته بلاعبي ريال مدريد داخل المنتخب البرازيلي، أوضح رافينيا أن أجواء المنافسة القوية في مباريات الكلاسيكو لا تؤثر على الروابط بين اللاعبين عند تمثيل المنتخب الوطني، مؤكداً أن الجميع يعمل بروح واحدة من أجل مصلحة البرازيل.



وأضاف: «رغم المنافسة الكبيرة طوال الموسم بين برشلونة وريال مدريد، فإن الأمور تختلف تماماً داخل المنتخب. عندما ننضم إلى المعسكر نفكر فقط في تقديم الأفضل لبلادنا، وهناك احترام متبادل بين الجميع، وهذا يظهر بوضوح في علاقتي مع فينيسيوس وميليتاو ورودريغو وإندريك».



كما كشف جناح برشلونة عن اللاعب الذي كان يتمنى اللعب بجواره لكنه لم يحصل على تلك الفرصة، حيث اختار المهاجم الإنجليزي هاري كين، مشيداً بإمكانياته الكبيرة وقدراته التهديفية المميزة.وقال رافينيا: «أعتقد أن هاري كين لاعب مذهل، يمتلك تمركزاً رائعاً داخل منطقة الجزاء، ويجيد صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، وكان من الرائع أن ألعب بجواره».



وعند سؤاله عما إذا كان يعتبر هاري كين لاعباً عبقرياً، رد قائلاً: «أضعه ضمن فئة اللاعبين الرائعين جداً، وهو قريب من مستوى العبقرية، لكن العباقرة الحقيقيين في كرة القدم قلة قليلة للغاية».