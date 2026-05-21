مدرب سان جيرمان: أرسنال مرعب بدون الكرة

أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بمنافسه أرسنال قبل مواجهتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نهاية الشهر الجاري، واصفاً إياه بأنه «أفضل فريق في العالم بدون الكرة».

وأنهى أرسنال، يوم الثلاثاء الماضي، انتظاراً دام 22 عاماً للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد لويس إنريكي للصحفيين أن بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا لم يكن مفاجئاً.

وقال إنريكي: «لدينا خبرة في اللعب أمام أرسنال بقيادة ميكل أرتيتا، ونعرف جيداً مدى براعتهم في التعامل مع الكرة».

وأضاف: «بدون الكرة، هم أفضل فريق في العالم، ولا شك في ذلك. ومع الكرة، هم قادرون على تسجيل الكثير من الأهداف».

وتابع: «من الطبيعي أن نراهم في النهائي. ستكون مباراة صعبة للغاية بين فريقين يلعبان بطرق مختلفة، لكنني أعتقد أننا سنشهد نهائياً مثيراً للغاية».

وشدد مدرب سان جيرمان على أهمية الضغط والدفاع قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في بودابست يوم 30 مايو الجاري، مسلطاً الضوء على تألق مهاجمه عثمان ديمبلي.

وقال المدرب الإسباني: «إنه يدافع طوال الوقت، بغض النظر عن المباراة أو الدقيقة».

وأضاف: «من المهم وجوده معنا، لأننا نميل دائماً إلى تسليط الضوء على ما يفعله المهاجمون عندما يسجلون الأهداف أو يقدمون التمريرات الحاسمة، لكننا لا نسلط الضوء بما يكفي على ما يفعله في الحالة الدفاعية. عندما لا تكون الكرة في حوزة الفريق، عليك أن تدافع».