عودة مورينيو للريال تضع مستقبل دياز في خطر



تتجه أنظار جماهير ريال مدريد نحو تطورات مثيرة تتمثل في عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى قيادة الفريق الملكي من جديد، في خطوة قد تُحدث زلزالاً داخل أسوار سانتياغو برنابيو، خاصة مع الحديث المتزايد عن تغييرات واسعة في قائمة اللاعبين خلال الموسم المقبل.



وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة ريال مدريد أنهت التعاقد مع مورينيو لتولي منصب المدير الفني، بعدما تراجع أداء الفريق في بعض الفترات هذا الموسم، وفقدان الاستقرار الفني الذي اعتادته الجماهير المدريدية. وتشير الأنباء إلى وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين يمتد لموسمين، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني.



ويبدو أن المدرب البرتغالي، المعروف بشخصيته الصارمة وأسلوبه التكتيكي القائم على الانضباط والالتزام الدفاعي، بدأ بالفعل رسم ملامح مشروعه الجديد، حيث يسعى لإعادة بناء الفريق عبر تدعيمات قوية في سوق الانتقالات الصيفية، إلى جانب إعادة تقييم عدد من اللاعبين الحاليين.



ويأتي اسم الدولي المغربي إبراهيم دياز ضمن أبرز اللاعبين الذين قد يتأثرون بعودة مورينيو، خاصة أن اللاعب لم يحصل على الاستمرارية الكافية هذا الموسم، رغم امتلاكه مهارات فنية كبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الصعبة. ويرى مراقبون أن أسلوب مورينيو قد لا يتناسب بالكامل مع طبيعة لعب دياز، الذي يعتمد على الحرية الهجومية والتحركات الفردية.



كما تضم قائمة اللاعبين المهددين بمغادرة الفريق كلاً من الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، والبرازيلي إندريك، إلى جانب نيكو باز، جونزالو جارسيا، فران جارسيا، الفرنسي إدواردو كامافينجا، وتياجو بيتارش، وراؤول أسينسيو، حيث ينتظر أن يخضع الجميع لتقييم فني دقيق خلال فترة الإعداد الصيفية قبل حسم مستقبلهم النهائي.



في المقابل، تأمل إدارة ريال مدريد أن تسهم عودة مورينيو في استعادة الهيبة الأوروبية للفريق، خاصة بعد اشتداد المنافسة مع أندية كبرى خلال السنوات الأخيرة.



ويبقى السؤال الأهم: هل ينجح مورينيو في إعادة ريال مدريد إلى القمة من جديد، أم أن قراراته الصارمة قد تفتح باباً لأزمات جديدة داخل النادي الملكي؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.