ساكا يشعل احتفالات أرسنال برسالة إلى المنتقدين (فيديو)

احتفل بوكايو ساكا، نجم أرسنال، مع زملائه بتتويج النادي اللندني بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 22 عامًا، مؤكدًا أن منتقدي الفريق «لم يعودوا يسخرون منا».

وتجمع لاعبو أرسنال والجهاز الفني في مركز التدريب بالعاصمة البريطانية لندن لمتابعة تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه بورنموث بنتيجة 1-1، وهي النتيجة التي منحت «المدفعجية» لقبهم الأول في المسابقة منذ عام 2004، واللقب الـ14 في تاريخ النادي، قبل الجولة الأخيرة من الموسم.

وأشعل تعادل مانشستر سيتي احتفالات صاخبة داخل مركز تدريب أرسنال، وكذلك خارج ملعب «الإمارات»، حيث احتشد آلاف المشجعين وأطلقوا الألعاب النارية احتفالًا بالتتويج.

كما انضم أسطورة النادي إيان رايت إلى الجماهير المحتفلة خارج الملعب، بعدما سبق له تسجيل 185 هدفًا بقميص أرسنال والتتويج بلقب الدوري عام 1998.

وكان أرسنال، وصيف الدوري خلال المواسم الثلاثة الماضية، قد تعرض لانتقادات واسعة بعد خسارته صدارة الترتيب إثر الهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في 19 أبريل/نيسان الماضي.

لكن تعادل مانشستر سيتي أمام إيفرتون ثم بورنموث منح أرسنال اللقب رسميًا، بعدما فاز الفريق في مبارياته الأربع الأخيرة دون استقبال أي هدف.

وأصبح ميكيل أرتيتا، الذي غاب عن الاحتفالات بعدما أعلن متابعته مباراة سيتي مع عائلته، أول لاعب سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق اللقب كمدرب، كما حصد لقبه الثاني مع أرسنال خلال ستة أعوام ونصف العام قضاها على رأس الجهاز الفني.

وكان أرتيتا قد وضع مجسمًا لكأس الدوري الإنجليزي الممتاز داخل مقر تدريبات النادي، على أن يظل مظلمًا حتى حسم اللقب رسميًا.

وقال ساكا في مقطع فيديو نشره المدافع يورين تيمبر عبر «إنستجرام»: «أضيئوا هذا الكأس».

وأضاف: «دعوني أخبركم بشيء.. 22 عامًا من الضحك والسخرية، لكنهم لم يعودوا يسخرون منا».

وكان ديكلان رايس قد كتب عبر حسابه في وقت سابق: «أخبرتكم جميعًا.. الأمر لم ينتهِ بعد».

وشهدت الاحتفالات أيضًا ظهور المدرب الفرنسي آرسين فينغر، الذي قاد أرسنال إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، بينها لقب موسم «اللا هزيمة» عام 2004.

وقال فينغر في رسالة نشرها النادي: «لقد فعلتموها.. الأبطال يستمرون عندما يتوقف الآخرون. هذا وقتكم، استمتعوا بكل لحظة».

ومن جانبه، أشاد الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بإنجاز مواطنه أرتيتا.

وقال غوارديولا لشبكة «سكاي سبورتس»: «بالنيابة عن الجميع في مانشستر سيتي، نهنئ ميكيل والجهاز الفني واللاعبين والجماهير على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إنهم يستحقون ذلك بعد هذا العمل الكبير».

ومن المقرر أن يتسلم أرسنال كأس الدوري الإنجليزي عقب مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

ولا يزال بإمكان الفريق تحقيق إنجاز تاريخي مزدوج، إذ يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 30 مايو/أيار الجاري في العاصمة المجرية بودابست.