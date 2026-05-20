باريس يغازل يورغن كلوب

فتح أنطوان أرنو، المساهم الرئيسي في نادي باريس إف سي الفرنسي، الباب أمام مشروع طموح قد يغير خريطة الكرة الفرنسية خلال السنوات المقبلة، بعدما كشف عن رغبته في التعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب لقيادة الفريق مستقبلًا.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن أرنو ينظر إلى مستقبل النادي الفرنسي بطموحات كبيرة، مشيرة إلى أنه أكد سعادته بإقناع كلوب بتولي تدريب الفريق في حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعيش باريس إف سي مرحلة تحول كبيرة منذ استحواذ عائلة أرنو، المالكة لمجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية العملاقة المتخصصة في السلع الفاخرة، بالشراكة مع شركة «ريد بول»، على الحصة الأكبر من النادي أواخر عام 2024، إذ يسعى الملاك إلى تحويل الفريق إلى منافس حقيقي لجاره العملاق باريس سان جيرمان.

وكان اسم كلوب قد ارتبط بالعديد من الأندية منذ نهاية رحلته مع ليفربول عقب موسم 2023-2024، بعد تسع سنوات ناجحة حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتولى لاحقًا منصب المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة «ريد بول»، وهو الدور الذي يربطه بشكل مباشر بمشروع باريس إف سي.

وارتبط اسم المدرب الألماني خلال الأشهر الماضية بعدة عروض تدريبية من أندية ومنتخبات أوروبية كبرى، إلا أن كلوب لا يزال يرفض العودة إلى التدريب، رغم استمرار اهتمام الأندية بإعادته إلى الدكة الفنية، خاصة الفرق التي تمتلك مشاريع رياضية طموحة، وعلى رأسها باريس إف سي.

ونجح النادي الفرنسي، الذي يبتعد أمتارًا معدودة عن باريس سان جيرمان، في الصعود إلى الدوري الفرنسي بعد غياب طويل، ليعود إلى دوري الكبار للمرة الأولى منذ 47 عامًا، ويطمح تدريجيًا إلى دخول دائرة المنافسة الأوروبية، مستفيدًا من الدعم المالي الكبير وخبرة «ريد بول» الإدارية، وهو ما قد يجعل حلم التعاقد مع كلوب يبدو واقعيًا في المستقبل.